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Законопроєкт про мобілізацію: без обмежено придатних, але з повторним обстеженням осіб з інвалідністю

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 281

 

Повторний медичний огляд осіб з інвалідністю 2-ї та 3-ї групи торкнеться лише тих, хто отримав такий статус після 24 лютого 2022 року

Оновлена версія законопроєкту про мобілізацію (№ 10449), який Кабмін вніс до Верховної Ради увечері 30 січня, передбачає виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій (ВЛК) висновку про обмежену придатність до військової служби. Тобто пропонується, щоб ВЛК могла визнавати або непридатним, або придатним до проходження військової служби.

У разі ухвалення законопроєкту у цій редакції усім військовозобов’язаним, котрих за висновками ВЛК визнали обмежено придатними до військової служби, будуть пропонувати пройти повторне медичне обстеження протягом 9 місяців після набрання чинності цим законом з метою визначення їх придатності до військової служби.

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Цей законопроєкт про мобілізацію, на відміну від попереднього (№ 10378), який був внесений наприкінці грудня минулого року та відкликаний Кабміном 11 січня, не містить норм щодо можливості призову на військову службу під час мобілізації осіб з інвалідністю 3-ї групи.

Проте, у прикінцевих положеннях до законопроєкту передбачається проходження повторного медичного обстеження громадянами чоловічої статі віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2022 року було встановлено інвалідність 2-ї та 3-ї груп.

Виняток пропонується зробити для тих, хто має очевидну інвалідність — якщо відсутня кінцівка внаслідок її ампутації, а також для тих, кому встановили інвалідність внаслідок захворювань, поранень, травм та контузій, отриманих під час захисту Вітчизни.

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Варто зазначити, що усі ці новації перетворяться на норми закону, якщо законопроєкт саме у такому вигляді ухвалить Верховна Рада та підпише Президент України.

Нагадаємо, в оновленому законопроєкті про мобілізацію містяться новації щодо вручення повісток, обмеження прав ухилянтів, надання відстрочок від призову та бронювання військовозобов’язаних.

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Автор: Віктор Крук
Теги: законопроєкт Верховна Рада ВЛК військова служба мобілізація інвалідність
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