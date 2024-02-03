Веслувальники на човнах «Дракон» розпочали змагальний сезон

Участь у відкритій першості взяли вісім команд із Києва, Полтави, Дніпра, Кременчука, Маріуполя, Бахмута, Горішніх Плавнів
У змаганнях, які ознаменували початок нового спортивного сезону, взяли участь десять представників клубу «Драгонком» із Горішніх Плавнів.
Вихованці відділення веслування на човнах класу «Дракон» ДЮСШ № 3 цей старт пропустили, адже перебували на тренувальному зборі в Карпатах разом із тренеркою Інною Скляр.
Участь у відкритій першості взяли вісім команд із Києва, Полтави, Дніпра, Кременчука, Маріуполя, Бахмута, Горішніх Плавнів. Загалом близько 200 учасників, які змагалися у підтягуванні на перекладині, підйомі штанги до підборіддя, скручуванні тулуба сидячи на підлозі та бігу в залежності від вікової категорії (400-800 м).
Спортсмени клубу «Драгонком», вихованці заслуженого тренера України Сергія Ханчевського тричі піднімалися на п’єдестал пошани.
Переможцем серед чоловіків в особистому заліку за сумою набраних балів став Володимир Сидоренко. На другому місці — Кирил Лазаренко. Серед жінок друге місце посіла Ольга Карпенко.
У складі суддівської бригади були чотири судді з Горішніх Плавнів — Руслан Клименко, Ольга Карпенко, Оксана Ханчевська, Володимир Рубан.
Традиційно, горішньоплавнівські спортсмени й тренери висловлюють подяку воїнам-захисникам із ЗСУ за можливість проводити змагання.
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