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Кременчук, Спорт

Веслувальники на човнах «Дракон» розпочали змагальний сезон

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Участь у відкритій першості взяли вісім команд із Києва, Полтави, Дніпра, Кременчука, Маріуполя, Бахмута, Горішніх Плавнів

У змаганнях, які ознаменували початок нового спортивного сезону, взяли участь десять представників клубу «Драгонком» із Горішніх Плавнів.

Вихованці відділення веслування на човнах класу «Дракон» ДЮСШ № 3 цей старт пропустили, адже перебували на тренувальному зборі в Карпатах разом із тренеркою Інною Скляр.

Участь у відкритій першості взяли вісім команд із Києва, Полтави, Дніпра, Кременчука, Маріуполя, Бахмута, Горішніх Плавнів. Загалом близько 200 учасників, які змагалися у підтягуванні на перекладині, підйомі штанги до підборіддя, скручуванні тулуба сидячи на підлозі та бігу в залежності від вікової категорії (400-800 м).

«Тренери мали змогу перевірити стан спортсменів, їхні фізичні можливості та скільки часу спортсмен може бути в тонусі для того, щоб пройти дистанцію з гарним результатом, — зазначив представник клубу «Драгонком», спортивний суддя першої категорії Руслан Клименко. — Своєю чергою президента Федерації України з веслування на човнах «Дракон» Валерія Моргуна, який відвідав змагання, цікавив виступ членів та резервістів збірної України на наступний календарний сезон».

Спортсмени клубу «Драгонком», вихованці заслуженого тренера України Сергія Ханчевського тричі піднімалися на п’єдестал пошани.

Переможцем серед чоловіків в особистому заліку за сумою набраних балів став Володимир Сидоренко. На другому місці — Кирил Лазаренко. Серед жінок друге місце посіла Ольга Карпенко.

У складі суддівської бригади були чотири судді з Горішніх Плавнів — Руслан Клименко, Ольга Карпенко, Оксана Ханчевська, Володимир Рубан.

Традиційно, горішньоплавнівські спортсмени й тренери висловлюють подяку воїнам-захисникам із ЗСУ за можливість проводити змагання. 

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Автор: за матеріалами видання «Хроніки тижня»
Теги: веслувальники Горішні Плавні
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