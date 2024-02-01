Законопроєкт про мобілізацію: як пропонують вручати повістки та що чекає на ухилянтів

Серед заходів впливу на ухилянтів та їх примусу до виконання військового обов’язку є блокування рахунків та заборона на керування автівкою
В оновленому законопроєкті про мобілізацію №10449, який Кабмін вніс до Верховної Ради 30 січня, пропонується запровадити заходи впливу на ухилянтів та їх примусу до виконання військового обов’язку, які можуть бути застосовані за рішенням суду. До того, передбачений новий порядок вручення повісток та оповіщення військовозобов’язаних щодо вимог до них з боку територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Законопроєкт передбачає створення кожним військовозобов’язаним електронного кабінету, в якому можна буде оновити свої дані без візиту до ТЦК та СП та через який можуть направляти повістки та вимоги з питань військового обов’язку.
Днем вручення повістки (розпорядження) через електронний кабінет вважатиметься день отримання ТЦК та СП повідомлення про доставлення такої повістки до електронного кабінету призовника (військовозобов’язаного), а не день відкриття цього повідомлення власником електронного кабінету. Тобто військовозобов’язаний може її навіть не побачити, якщо не зайде у свій електронний кабінет.
Звісно, законопроєкт передбачає і традиційний спосіб вручення повістки — у паперовому вигляді під розписку.
У законопроєкті прописано, що під час проведення мобілізації у разі невиконання військовозобов’язаним своїх обов’язків, зокрема щодо прибуття у визначений час до ТЦК та СП, його керівник протягом 5 днів має надіслати громадянину через електронний кабінет або в паперовій формі (через пошту) вимогу про виконання обов’язку. Це якщо поліції не вдалося провести адміністративне затримання ухилянта та доставити його до ТЦК.
Зазначимо, що в оновленому законопроєкті передбачений обов’язок поліції затримувати та доправляти до ТЦК та СП чоловіків призовного віку, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 КУАП (порушення правил військового обліку та ухилення від призову на військову службу).
При цьому днем вручення вимоги поштою вважатиметься не тільки її вручення під розписку працівником пошти, а й день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову адресата отримати вимогу від ТЦК. А також у разі неможливості її вручення з інших поважних причин, зокрема через зміну місця проживання та не повідомлення ТЦК та СП нової адреси.
Тобто, в усіх таких випадках громадянин вважатиметься повідомленим про вимогу ТЦК і вона вважатиметься врученою.
А от далі, у разі, якщо громадянин протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги (повідомлення) не виконав зазначеного у ньому обов’язку, наприклад — не з’явився до ТЦК та СП, його керівник звертається до суду з заявою щодо обмеження прав військовозобов’язаного.
У законопроєкті передбачаються нові процедури винесення судових рішень та їх примусового виконання.
Зокрема, вводиться нова стаття 283-2 КАСУ, яка передбачає особливості провадження у справах за зверненням ТЦК та СП. Так суд зможе:
Пропонується зобов’язати суд приймати рішення за зверненням ТЦК та СП не пізніше 15 днів, а у разі неприбуття на судове засідання ухилянта, суд зможе розглядати заяву в письмовому провадженні без його участі (якщо той був належним чином оповіщений про час і місце судового засідання).
Рішення суду по таких справах буде підлягати негайному виконанню, а подання апеляційної скарги не перешкоджатиме його виконанню.
Крім того, у закон пропонується додати норму, що під час дії воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років при перетині державного кордону зобов’язані пред’явити військово-обліковий документ з відміткою про взяття на військовий облік або виключення з військового обліку.
У законопроєкті пропонується визначити декілька причин, які можуть вважатися поважними для неявки у визначений в повістці строк до ТЦК та СП. Це:
При цьому про причини неприбуття громадянин має повідомити ТЦК та СП протягом 3-х діб від часу прибуття, визначеного у повістці.
У період проведення мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП або поліціянта. А при перетині кордону — представника ДПСУ.
Таку норму включили до оновленого законопроєкту.
Тобто, його розробники пропонують надати право представникам ТЦК та СП самостійно перевіряти документи громадян України. Наразі вони не мають такого права і перевірки проводять працівники Національної поліції у присутності військовослужбовців ТЦК та СП.
Схожа норма містилася і в попередньому варіанті законопроєкту уряду і вона викликала категоричне заперечення з боку Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.
Під час перевірки документів представник ТЦК або поліціянт матимуть право здійснювати фото- і відеофіксацію процесу перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації.
Варто зазначити, що усі ці новації перетворяться на законодавчі норми, якщо їх саме у такому вигляді затвердить Верховна Рада та ухвалений нею законопроєкт підпише Президент України.
Начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков на питання «Кременчуцького Телеграфа» відповів, що ознайомився з новою версією законопроєкту та запевнив, що працівники ТЦК працюють та будуть працювати згідно з нормами чинного законодавства.
Нагадаємо, 25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт № 10378, в якому пропонувалися зміни у порядку проведення мобілізації, ведення військового обліку та проходження військової служби. Після дебатів на парламентській комісії та обговорення законопроєкту на закритої наради з військовим командуванням, його було вирішено повернути на доопрацювання. Кабмін відкликав законопроєкт 11 січня 2024 року без його розгляду в парламенті.
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