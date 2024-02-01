Законопроєкт про мобілізацію: як пропонують вручати повістки та що чекає на ухилянтів

Сьогодні, 17:35 Переглядів: 131

Серед заходів впливу на ухилянтів та їх примусу до виконання військового обов’язку є блокування рахунків та заборона на керування автівкою

В оновленому законопроєкті про мобілізацію №10449, який Кабмін вніс до Верховної Ради 30 січня, пропонується запровадити заходи впливу на ухилянтів та їх примусу до виконання військового обов’язку, які можуть бути застосовані за рішенням суду. До того, передбачений новий порядок вручення повісток та оповіщення військовозобов’язаних щодо вимог до них з боку територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Які зміни у вручені повістки та про нові заходи впливу до ухилянтів

Законопроєкт передбачає створення кожним військовозобов’язаним електронного кабінету, в якому можна буде оновити свої дані без візиту до ТЦК та СП та через який можуть направляти повістки та вимоги з питань військового обов’язку.

Днем вручення повістки (розпорядження) через електронний кабінет вважатиметься день отримання ТЦК та СП повідомлення про доставлення такої повістки до електронного кабінету призовника (військовозобов’язаного), а не день відкриття цього повідомлення власником електронного кабінету. Тобто військовозобов’язаний може її навіть не побачити, якщо не зайде у свій електронний кабінет.

Звісно, законопроєкт передбачає і традиційний спосіб вручення повістки — у паперовому вигляді під розписку.

У законопроєкті прописано, що під час проведення мобілізації у разі невиконання військовозобов’язаним своїх обов’язків, зокрема щодо прибуття у визначений час до ТЦК та СП, його керівник протягом 5 днів має надіслати громадянину через електронний кабінет або в паперовій формі (через пошту) вимогу про виконання обов’язку. Це якщо поліції не вдалося провести адміністративне затримання ухилянта та доставити його до ТЦК.

Зазначимо, що в оновленому законопроєкті передбачений обов’язок поліції затримувати та доправляти до ТЦК та СП чоловіків призовного віку, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 КУАП (порушення правил військового обліку та ухилення від призову на військову службу).

При цьому днем вручення вимоги поштою вважатиметься не тільки її вручення під розписку працівником пошти, а й день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову адресата отримати вимогу від ТЦК. А також у разі неможливості її вручення з інших поважних причин, зокрема через зміну місця проживання та не повідомлення ТЦК та СП нової адреси.

Тобто, в усіх таких випадках громадянин вважатиметься повідомленим про вимогу ТЦК і вона вважатиметься врученою.

А от далі, у разі, якщо громадянин протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги (повідомлення) не виконав зазначеного у ньому обов’язку, наприклад — не з’явився до ТЦК та СП, його керівник звертається до суду з заявою щодо обмеження прав військовозобов’язаного.

Які права військовозобов’язаних пропонують обмежити

У законопроєкті передбачаються нові процедури винесення судових рішень та їх примусового виконання.

Зокрема, вводиться нова стаття 283-2 КАСУ, яка передбачає особливості провадження у справах за зверненням ТЦК та СП. Так суд зможе:

тимчасово обмежити громадянина у праві виїзду за межі України — на строк до виконання ним вимоги ТЦК та СП ;

— на строк до виконання ним вимоги ТЦК та СП тимчасово обмежити у праві керування транспортними засобами — на строк до виконання вимоги ТЦК та СП ;

керування транспортними засобами — на строк до виконання вимоги ТЦК та СП накласти арешт на кошти та інші цінності, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах — також на строк до виконання військовозобов’язаним вимоги ТЦК та СП.

Пропонується зобов’язати суд приймати рішення за зверненням ТЦК та СП не пізніше 15 днів, а у разі неприбуття на судове засідання ухилянта, суд зможе розглядати заяву в письмовому провадженні без його участі (якщо той був належним чином оповіщений про час і місце судового засідання).

Рішення суду по таких справах буде підлягати негайному виконанню, а подання апеляційної скарги не перешкоджатиме його виконанню.

Крім того, у закон пропонується додати норму, що під час дії воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років при перетині державного кордону зобов’язані пред’явити військово-обліковий документ з відміткою про взяття на військовий облік або виключення з військового обліку.

Які причини неявки в ТЦК у визначений строк вважатимуться поважними

У законопроєкті пропонується визначити декілька причин, які можуть вважатися поважними для неявки у визначений в повістці строк до ТЦК та СП. Це:

перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

При цьому про причини неприбуття громадянин має повідомити ТЦК та СП протягом 3-х діб від часу прибуття, визначеного у повістці.

При собі треба буде завжди мати документи

У період проведення мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП або поліціянта. А при перетині кордону — представника ДПСУ.

Таку норму включили до оновленого законопроєкту.

Тобто, його розробники пропонують надати право представникам ТЦК та СП самостійно перевіряти документи громадян України. Наразі вони не мають такого права і перевірки проводять працівники Національної поліції у присутності військовослужбовців ТЦК та СП.

Схожа норма містилася і в попередньому варіанті законопроєкту уряду і вона викликала категоричне заперечення з боку Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Під час перевірки документів представник ТЦК або поліціянт матимуть право здійснювати фото- і відеофіксацію процесу перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації.

Варто зазначити, що усі ці новації перетворяться на законодавчі норми, якщо їх саме у такому вигляді затвердить Верховна Рада та ухвалений нею законопроєкт підпише Президент України.

Кременчуцьке районне ТЦК та СП буде працювати згідно з нормами чинного законодавства

Начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков на питання «Кременчуцького Телеграфа» відповів, що ознайомився з новою версією законопроєкту та запевнив, що працівники ТЦК працюють та будуть працювати згідно з нормами чинного законодавства.

— В Україні майже два роки триває повномасштабна війна і саме цим обумовлена нагальна потреба в ухваленні цього законопроєкту. Він містить важливі пропозиції та дає додаткові інструменти, які допоможуть покращити роботу з ведення військового обліку та проведенню мобілізації. Коли та в якому вигляді законопроєкт буде ухвалений, прогнозувати не можу, але сподіваюся, що народні депутати не будуть затягувати з його прийняттям. А щодо роботи Кременчуцького РТЦК та СП — ми завжди працювали та будемо працювати згідно з нормами чинного законодавства, — пояснив Мирослав Волков.

Нагадаємо, 25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт № 10378, в якому пропонувалися зміни у порядку проведення мобілізації, ведення військового обліку та проходження військової служби. Після дебатів на парламентській комісії та обговорення законопроєкту на закритої наради з військовим командуванням, його було вирішено повернути на доопрацювання. Кабмін відкликав законопроєкт 11 січня 2024 року без його розгляду в парламенті.