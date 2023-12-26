Демобілізація військових можлива через три роки служби, якщо буде ким їх замінити — Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на пресконференції 26 грудня заявив, що обмеження термінів служби у 36 місяців — це компроміс з урядом за умови, що не буде загострення на фронті та якщо військових на передовій буде ким замінити. Про це повідомляє АрміяInform.
Він висловив сподівання, що до 2025 року буде достатньо часу, щоб підготувати резерви.
Його заяви пролунали після того, як 25 грудня Кабмін вніс на розгляд Верховної Ради проєкти Законів «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» та щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.
Серед змін, які пропонує уряд: звільнення військовослужбовців у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців, якщо вони не висловили бажання продовжувати службу.
За його словами, такий термін (36 місяців) обумовлений тим, що у командування буде достатньо часу для підготовки заміни бійцям, які служать з початку широкомасштабного вторгнення.
Валерій Залужний також зазначив, що військове командування України не хоче втручатися у питання того, хто може отримати відстрочку від мобілізації.
Він додав, що йому, як головнокомандувачу ЗСУ, потрібні люди, боєприпаси та озброєння для того, щоб мати можливість продовжувати бойові дії.
Валерій Залужний також повідомив, що придатність чи непридатність до військової служби визначає не група інвалідності, а ВЛК.
Він зазначив, що у новому законопроєкті запропоновано залишити два поняття — придатність чи непридатність до військової служби, а також позбутися такого поняття як «обмежено придатний».
Валерій Залужний також висловився щодо звільнення строковиків. За словами Валерія Залужного, ще влітку командування було неготове їх звільнити, а тепер підтримує пропозиції, які викладені у законопроєкті. Це були пропозиції Міноборони, які надійшли наприкінці листопада.
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