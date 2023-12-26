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Кременчук, Війна

Демобілізація військових можлива через три роки служби, якщо буде ким їх замінити — Залужний

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 202

 

Головнокомандувач ЗСУ пояснив ініціативи уряду з мобілізації

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на пресконференції 26 грудня заявив, що обмеження термінів служби у 36 місяців — це компроміс з урядом за умови, що не буде загострення на фронті та якщо військових на передовій буде ким замінити. Про це повідомляє АрміяInform.

Він висловив сподівання, що до 2025 року буде достатньо часу, щоб підготувати резерви.

— Моя позиція проста. Я не втомлююсь нагадувати, що йде війна, яка розвивається за своїми законами і яка залежить від дій нашого противника. Я чітко розумію, що наші бійці в надскладних умовах роблять свою справу. І, звісно, мені б хотілося, щоб люди, які йдуть і служать, розуміли, скільки вони будуть воювати, — сказав Валерій Залужний.

Його заяви пролунали після того, як 25 грудня Кабмін вніс на розгляд Верховної Ради проєкти Законів «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» та щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.

Серед змін, які пропонує уряд: звільнення військовослужбовців у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців, якщо вони не висловили бажання продовжувати службу.

— Ми погодилися на 36 місяців за двох умов: якщо не буде загострення на фронті і якщо їх буде ким замінити. І ось уже уряд, який взявся реалізовувати закон, чітко розуміє, які в нашої держави можливості. І я сподіваюся, ми впораємося з цим завданням, — прокоментував Валерій Залужний.

За його словами, такий термін (36 місяців) обумовлений тим, що у командування буде достатньо часу для підготовки заміни бійцям, які служать з початку широкомасштабного вторгнення.

— Але уряд має розуміти, що розпочати цей процес треба буде наступного року, — додав головнокомандувач.

Валерій Залужний також зазначив, що військове командування України не хоче втручатися у питання того, хто може отримати відстрочку від мобілізації.

— Для ЗСУ головне, щоб прийшли люди до війська та могли виконувати поставлені завдання. Те, хто яку матиме відстрочку або не матиме відстрочку, кого призиватиме держава — на сьогодні я вважаю, що це не моя компетенція: для цього є центральні органи виконавчої влади, які можуть це визначити. Мені потрібні люди, боєприпаси та зброя, щоб продовжувати ведення бойових дій, — заявив генерал.

Він додав, що йому, як головнокомандувачу ЗСУ, потрібні люди, боєприпаси та озброєння для того, щоб мати можливість продовжувати бойові дії.

Валерій Залужний також повідомив, що придатність чи непридатність до військової служби визначає не група інвалідності, а ВЛК.

— Я вважаю, що на сьогодні оперування ступеня інвалідності другої чи третьої групи не є актуальним. Тому що вирішує придатність до військової служби не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія, — зауважив Головнокомандувач.

Він зазначив, що у новому законопроєкті запропоновано залишити два поняття — придатність чи непридатність до військової служби, а також позбутися такого поняття як «обмежено придатний».

Валерій Залужний також висловився щодо звільнення строковиків. За словами Валерія Залужного, ще влітку командування було неготове їх звільнити, а тепер підтримує пропозиції, які викладені у законопроєкті. Це були пропозиції Міноборони, які надійшли наприкінці листопада.

 


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Автор: Віктор Крук Джерело фото: АрміяInform
Теги: Залужний Головнокомандувач ЗСУ мобілізація законопроєкт звільнення
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