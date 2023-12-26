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У Полтаві перші дев’ять помічників ветеранів отримали сертифікати про навчання

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 133

 

З наступного року цей проєкт «Помічник ветерана» охопить майже всю область, у тому числі й Кременчук

25 грудня завершили навчання перші 9 випускників проєкту «Помічник ветерана». Про це розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.

Це перша хвиля навчання у рамках проєкту, відбувалася на базі Полтавської політехніки. З наступного року такі заходи розпочнуть роботу іще в десяти громадах області, в тому числі й у Кременчуцькій.

Відтепер сертифіковані фахівці допомагатимуть захисникам і захисницям адаптуватися до цивільного життя після повернення з фронту.

Підтримка ветеранів та сімей учасників бойових дій — наш безумовний пріоритет. Полтавщина робить ефективні кроки у цьому напрямі. Від створення першого в Україні профільного управління ветеранів й обласної комплексної програми до впровадження пілотної ініціативи соціального відновлення. — коментує Філіп Пронін.

Проєкт «Помічник ветерана» є експериментальним та реалізується в області спільно з Міністерством у справах ветеранів. 

Нагадаємо, 1 грудня у Кременчуці депутати затвердили міську комплексну програму «Ветерани Кременчука» на 2024-2026 роки. Нею передбачені витрати з міського бюджету протягом трьох наступних років у розмірі 167 млн 515 тис. грн.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Полтавщина ветерани
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