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Кременчук, Полтавщина

Полтавщина відбудувала 160 постраждалих через війну будинків у Херсонській області

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 129

 

400 мешканців двох сіл на Херсонщині зустрічають Різдво у власних домівках

Полтавщина допомагає відбудувати постраждалі від російських загарбників будинки у Херсонській області. Про це повідомили на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

 

У селах Правдине та Чкалове Херсонської області реалізується президентська ініціатива «Пліч-о-пліч».

 

Завдяки допомозі полтавських будівельників, 400 мешканців цих сіл зустрічають Різдво у власних домівках.

— Життя потроху повертається. На об’єктах кипить робота. Бригади фахівців міняють вікна, двері, лагодять дахи та обшивають стіни.
Лагодять оперативно, але й про якість не забувають, — йдеться у повідомленні.

 

Від початку реалізації проєкту вже вдалося відновити 160 житлових будинків.

Нагадаємо, як Кременчук допомагає відновлювати Херсон.

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Автор: Дарія Згура
Теги: допомога будівництво Полтавщина Херсонська область
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