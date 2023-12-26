Полтавщина відбудувала 160 постраждалих через війну будинків у Херсонській області

Полтавщина допомагає відбудувати постраждалі від російських загарбників будинки у Херсонській області. Про це повідомили на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.
У селах Правдине та Чкалове Херсонської області реалізується президентська ініціатива «Пліч-о-пліч».
Завдяки допомозі полтавських будівельників, 400 мешканців цих сіл зустрічають Різдво у власних домівках.
Від початку реалізації проєкту вже вдалося відновити 160 житлових будинків.
Нагадаємо, як Кременчук допомагає відновлювати Херсон.
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