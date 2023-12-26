Різдвяна ялинка у Кременчуці сяятиме до 7 січня

Різдвяна ялинка у Кременчуці сяятиме на центральній площі міста до 7 січня. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Щодня вогники на ній сяятимуть із 16.00 до 22.00.
Іграшки для прикрашання ялинки цього року не купували, а освітлюють її генераторами.
Також мерія оприлюднила схему найближчих до головної ялинки укриттів.
Нагадаємо, що засяяла ялинка 15 грудня. Цьогоріч новорічні свята у Кременчуці проходитимуть без ковзанки та ярмарків.
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