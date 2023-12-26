Різдвяна ялинка у Кременчуці сяятиме до 7 січня

Сьогодні, 17:50 Переглядів: 179

Кожного дня вогні на ній сяятимуть із 16.00 до 22.00

Різдвяна ялинка у Кременчуці сяятиме на центральній площі міста до 7 січня. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Щодня вогники на ній сяятимуть із 16.00 до 22.00.

Іграшки для прикрашання ялинки цього року не купували, а освітлюють її генераторами.

Також мерія оприлюднила схему найближчих до головної ялинки укриттів.

Нагадаємо, що засяяла ялинка 15 грудня. Цьогоріч новорічні свята у Кременчуці проходитимуть без ковзанки та ярмарків.