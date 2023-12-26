На Полтавщині не фіксують жодних перебільшень в роботі ТЦК — ОВА

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За грудень на Полтавщині мобілізували 300 чоловіків. Наразі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) працюють в плановому режимі — мобілізують не лише людей, а й техніку. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на пресконференції 22 грудня.

За його словами, в області жодних перебільшень в роботі ТЦК не фіксують.

— У нас в області проживають 1,3 млн людей. Сама по собі мобілізація і 300 осіб, яких було мобілізовано, — це навіть не питання, щоб на щось скаржитись. Я думаю, тут навіть непомітна ця цифра у загальному обсязі, — сказав Пронін.

Нагадаємо, від 24 листопада у Полтавській області посилили заходи мобілізації.

З минулої суботи, у Полтаві військові разом з поліцією перевіряють водіїв та пасажирів призовного віку в громадському транспорті. У Кременчуці повістки стали вручати в кафе та торгових центрах. 5 грудня у Кременчуці в соцмережах обговорювали, що представники районного ТЦК та СП прийшли в один з цехів Крюківського вагонобудівного заводу та вручили повістки усім працівникам, починаючи з начальника цеху, прямо на робочому місці.