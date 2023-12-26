На Полтавщині не фіксують жодних перебільшень в роботі ТЦК — ОВА

За грудень на Полтавщині мобілізували 300 чоловіків. Наразі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) працюють в плановому режимі — мобілізують не лише людей, а й техніку. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на пресконференції 22 грудня.
За його словами, в області жодних перебільшень в роботі ТЦК не фіксують.
Нагадаємо, від 24 листопада у Полтавській області посилили заходи мобілізації.
З минулої суботи, у Полтаві військові разом з поліцією перевіряють водіїв та пасажирів призовного віку в громадському транспорті. У Кременчуці повістки стали вручати в кафе та торгових центрах. 5 грудня у Кременчуці в соцмережах обговорювали, що представники районного ТЦК та СП прийшли в один з цехів Крюківського вагонобудівного заводу та вручили повістки усім працівникам, починаючи з начальника цеху, прямо на робочому місці.
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