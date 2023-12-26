Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Полтавщина, Війна

На Полтавщині не фіксують жодних перебільшень в роботі ТЦК — ОВА

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 609

 

Вже понад місяць на Полтавщині триває посилена мобілізація

За грудень на Полтавщині мобілізували 300 чоловіків. Наразі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) працюють в плановому режимі — мобілізують не лише людей, а й техніку. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на пресконференції 22 грудня.

За його словами, в області жодних перебільшень в роботі ТЦК не фіксують.

— У нас в області проживають 1,3 млн людей. Сама по собі мобілізація і 300 осіб, яких було мобілізовано, — це навіть не питання, щоб на щось скаржитись. Я думаю, тут навіть непомітна ця цифра у загальному обсязі, — сказав Пронін.

Нагадаємо, від 24 листопада у Полтавській області посилили заходи мобілізації.

З минулої суботи, у Полтаві військові разом з поліцією перевіряють водіїв та пасажирів призовного віку в громадському транспорті. У Кременчуці повістки стали вручати в кафе та торгових центрах. 5 грудня у Кременчуці в соцмережах обговорювали, що представники районного ТЦК та СП прийшли в один з цехів Крюківського вагонобудівного заводу та вручили повістки усім працівникам, починаючи з начальника цеху, прямо на робочому місці.

ПО ТЕМІ:

Кабмін вніс в Раду законопроєкт про зміни в мобілізації: хто матиме відстрочку та як вручатимуть повістки

У Полтавському обласному ТЦК пояснили, чому повістки вручають у громадських місцях

1
Автор: Вероніка Білодід
Теги: мобілізація Полтавська ОВА
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 14 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 30 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 23 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх