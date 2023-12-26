У Миргородському районі у приватному дворі вибухнула граната

25 грудня близько 23.00 у селі Красногорівка Білоцерківської громади Миргородського району у приватний двір невідомий кинув гранату, яка потім вибухнула. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередньою інформацією правоохоронців, внаслідок вибуху постраждалих немає. Пошкоджені паркан та вікна у будинку.
Поліція разом зі спеціалістами-криміналістами встановлюють обставини події, джерело походження гранати та особу, яка кинула цю гранату на подвір'я.
Нагадаємо, цими вихідними у квартирі на Молодіжному вибухнула граната.
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