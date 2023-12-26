У Миргородському районі у приватному дворі вибухнула граната

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 331

25 грудня близько 23.00 у селі Красногорівка Білоцерківської громади Миргородського району у приватний двір невідомий кинув гранату, яка потім вибухнула. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, внаслідок вибуху постраждалих немає. Пошкоджені паркан та вікна у будинку.

Поліція разом зі спеціалістами-криміналістами встановлюють обставини події, джерело походження гранати та особу, яка кинула цю гранату на подвір'я.

Нагадаємо, цими вихідними у квартирі на Молодіжному вибухнула граната.