Художні роботи митця з Горішніх Плавнів демонструються в Естонії

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 0 Партнерський проєкт

В Естонії триває виставка художника Вадима Іщенка з Горішніх Плавнів. Нещодавно експозицію перевезли на острів Кіхну. А перед тим виставка робіт майстра побувала в містах Тарту й Пярну. Матеріал про виставку вийшов у виданні «Хроніки тижня».

Експозицію на острові Кіхну відкрили в приміщенні, де раніше жив місцевий живописець, який свого часу змушений був виїхати до Америки, рятуючись від радянської влади. Тепер у його оселі створено музей, розповів «Хронікам тижня» Вадим Іщенко. Естонський режисер Марк Соосаар, зазначив митець, ще в радянські часи зняв документальний фільм «Жінки з острова Кіхну» з акцентом на тому, що на цьому острові споконвіку існує своєрідний матріархат.

«Це такий собі «жіночий острів». Чоловіки звичайно ж є, але заправляє всім жіноча громада», — зазначив Вадим Іщенко.

До нашого часу, наголосив він, жінки на острові полюбляють носити національний одяг. Слова митця підтверджують фото з презентації виставки, де ведуча вдягнена в червону спідницю з чорними смужками, а на відкритті присутні багато жінок та дівчат. Музичний супровід виставки відбувся за участі трьох місцевих жительок, які грають на гармошці.

«У документальному фільмі Марка Соосаара представлена одна з традицій острова — на свято Івана Купала, яке в Естонії називають Яаніпяев, вони спалюють човен, який символізує основний вид діяльності на острові — рибальство. А згодом роблять новий, — розповідає Вадим Іщенко. — Ця традиція уособлює кругообіг життя».

Як розповів майстер, Марк Соосаар взявся допомагати йому в 2022 році, і завдяки клопотанням режисера проходить уже третя виставка робіт горішньоплавнівського митця. Нагадаємо, минулого року в національному етнографічному музеї Тарту відкрилася перша експозиція Вадима Іщенка в Естонії. А цієї осені виставку організували в Пярну. Це рідне місто Марка Соосаара, і він запропонував провести виставку на своїй малій батьківщині. Дружина Вадима Іщенка Марія разом із дітьми зараз знаходяться в Естонії, тож вона мала змогу займатися організаційними клопотами на місці.

В експозиції представлено 42 живописні роботи. А одна виконана в техніці різьблення, що покривається левкасом — грунтом, який з давнини наносять на ікони, після чого здійснюється розмальовка. Тематика більшості картин — українська народна пісня. Майже всі картини, представлені на виставці в Естонії, ілюструють слова українських пісень, і багато з них присвячені захисту рідної землі. Пісенні твори для експозиції були перекладені естонською. Окрім того, спеціально для виставки Вадим Іщенко написав картину за мотивами естонської пісні, у якій йдеться про святкування Дня Івана Купала на острові в Балтійському морі.

Між Кіхну та містом Пярну налагоджене регулярне поромне та авіаційне сполучення. А взимку після тривалих морозів можливий навіть перехід по льоду. Дружина Вадима Іщенка діставалася до Кіхну разом із картинами на поромі, що, за його словами, «в десятиградусний мороз залишило незабутнє враження». Сам митець не був на Кіхну, але його зацікавила ця місцевість. Перші поселення тут з’явилися близько 3000 років тому.

Це відносно невеликий острів: довжиною 7 км, а завширшки 3,3 км. Його населення становить близько 500 осіб (переважно естонців). На острові зберігся стародавній уклад і активно розвивається туризм. У 2003 році ЮНЕСКО проголосила Кіхну разом із сусіднім островом Манілайд частиною нематеріальної культурної спадщини людства.