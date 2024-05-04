Європейський інститут технологій та інновацій презентує можливості для підприємців Кременчука

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13 травня 2024 року Європейський інститут інновацій та технологій проводить спільний захід разом із Дія.Бізнес Кременчук, на якому презентуватиме відкриті можливості для українських підприємців, інноваторів і науковців.
Під час заходу представники українського хабу EIT детально розкажуть про можливості, які пропонуються для українських бізнесів. Зокрема, представники розкажуть про:
Команда EIT також презентує можливості кожного напряму роботи EIT, а саме:
Подія організовується для українських підприємців, інноваторів і науковців, які активно розвивають технологічний бізнес в 9 стратегічних секторах роботи ЕІТ.
ЕІТ — незалежний орган Європейського союзу, створений для підтримки та впровадження інновацій і технологій. Регіональний центр ЕІТ запустився у Києві минулого року для об’єднання українських бізнесів із можливостями ЄС та ЕІТ і сприянню їхньому розвитку.
ЕІТ працює у 9 напрямах, що пов’язані з глобальними світовими викликами. Кожен із напрямів формує Knowledge and Innovation Community (KIC) — загальноєвропейську мережу, що має на меті розв'язання суспільних проблем. Спільноти об’єднують експертизу вищих навчальних закладів, дослідницьких центрів, підприємств, інвесторів, ГО та інших.
У 2024 році спільнота EIT проведе роуд-шоу українськими містами, надаючи консультації з підтримки для українських підприємців та об'єднуючи локальних підприємців, представників місцевої влади та освіти. Такі заходи заплановано в Харкові, Бучі, Одесі, Луцьку, Черкасах, Ужгороді та інших містах України. І Кременчук стане третім містом, яке підтримає цю ініціативу.
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