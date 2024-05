Українські журналісти можуть отримати страховку до 100 тисяч доларів США: хто, як та коли

Робота журналістів в умовах війни є надзвичайно ціннісною та важливою, оскільки голос медіа дає можливість усьому світові почути, що насправді відбувається в Україні. Саме тому Асоціація «Незалежні регіональні видавці України» із 6 травня запустила прийом заявок на страхування у рамках проєкту «Міжнародний фонд страхування журналістів».

Директорка Асоціації «Незалежні регіональні видавців України» Оксана Бровко розповіла, що протягом 2022-2023 років Асоціація уже підтримала 298 заявок журналістів та покрила 886 страхових днів.

Це неабиякий результат, адже фактично в Україні немає повноцінної стабільної програми для підтримки та страхування журналістів, які працюють у зонах, де тривають бойові дії чи на прикордонні, — говорить пані Оксана.

Розуміючи важливість та складність роботи медійників, АНРВУ разом із закордонними партнерами та п’ятьма українськими громадськими організаціями (Фундація «Суспільність», ІМІ, «Детектор медіа», ЦЕДЕМ та ІРРП) започаткували та успішно реалізували програму зі страхування українських журналістів.

Починаючи з 2022 року, проєкт діяв завдяки фінансовій підтримці партнерів — European Centre for Press and Media Freedom ECPMF та WAN-IFRA. У травні 2024 року є можливість відновити страхування завдяки: European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), Federal Foreign Office Germany, Voices of Ukraine as part of Hannah-Arendt-Initiative.

Медійники, які скористалися програмою раніше, високо оцінюють організацію та роль цієї ініціативи. Адже працювати з відчуттям захищеності та підтримки — значно результативніше та надійніше.

Для того, щоб журналісти вчасно отримали страховку, наша команда працювала майже 24 години на добу, комунікуючи з кожною та кожним, хто подавав заявку. Ми супроводжували колег у багатьох питаннях — починаючи від заповнення форми, надання загальних роз’яснень і рекомендацій до постійного зв’язку під час робочих відряджень. Наші координаторки вболівали за кожного, із ким працювали та завжди були готові надати консультацію чи допомогти у вирішенні певних питань. Це продовжимо роботи і надалі. Ми готові постійно координувати процес та максимально допомогти з оформленням страхування та супроводу у вирішенні питань під час відряджень, — додає Оксана Бровко.

«Міжнародний фонд страхування журналістів» пропонує досконалі страхові рішення для збереження здоров’я та життя медійників.

Подати заявку на страхування можуть фіксери, журналісти/відеоператори/редактори/фотографи незалежних українських медіа, які їдуть в офіційне відрядження в зони бойових дій, на звільнені території, прикордонні території з Росією та Білоруссю, прифронтові території та мають засоби захисту. Пріоритети будуть надавати тим, хто пройшов безпекові тренінги та курси домедичної допомоги.

Застрахуватися можна від 1 до 20 днів на одного журналіста та відеоператора/редактора/фотографа, що є членами однієї команди, яка їде у відрядження, — пояснює пані Бровко. — Сума страхового покриття, як і раніше, складатиме до 100 000 доларів США на відшкодування медичних витрат у разі ушкодження. У разі загибелі журналіста — родина отримує 100 000 доларів США. На щастя, раніше ми не мали страхових випадків.

Подавати заявку можна, їдучи у наступні області:

Херсонська

Запорізька

Сумська

Миколаївська

Донецька

Луганська

Одеська

Харківська

Дніпропетровська

Прикордоння Київської та Чернігівської.

Війна триває, і щодня журналісти продовжують свою інформаційну боротьбу. Проте під час роботи не варто забувати про власну безпеку та збереження життя. Оформлення страховки — безоплатне. Але в той же час журналісти матимуть змогу почуватися захищеними, а у випадку травмування — отримають кошти на покриття медичних витрат.

Для нас важливо, щоб не складалася уява, що це заскладний процес. Він простий. Перші рази оформити заявку допоможуть координатори, а надалі ви з легкістю зможете робити це самостійно. Якщо ви їздите у відрядження, але ще не користувалися програмою — зробіть це, ми залюбки допоможемо, — наголошує Оксана Бровко.

Якщо ви — велика медійна компанія, і співробітники постійно потребують страхування для відряджень у прифронтові зони, АНРВУ може розглянути залучення вашого особистого координатора до своєї команди.

Дізнатися більше про умови програми та почитати відгуки колег, які вже скористалися нею, можна на сайті проєкту — https://war-correspondent.info/en. Заповнити заявку можна за посиланням. У разі виникнення будь-яких питань команда АНРВУ завжди готова дати на них відповіді — для цього необіхдно написати листа на електронну пошту tetiana.avramenko@gmail.com.