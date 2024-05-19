На кількох вулицях Кременчука відключать водопостачання

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28 травня у Кременчуці перекриють централізоване водопостачання на 4 вулицях та проспекті Свободи. Це пов’язане з тим, що на вул. Європейська мінятимуть запірно-регулюючу арматуру. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Адреси, де відключать воду:

— вул. Європейська буд. 25, 37, 39, 39-а, 41, 43, 62, 64;

— вул. Сержанта Мельничука буд. 7, 9;

— вул. Переяслівська буд. 40, 42, 44, 46;

— вул. Нагірна буд. 4;

— просп. Свободи буд. 14, 16, 18.

Кременчужанам радять зробити необхідний запас води.

— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рух на двох вулицях Кременчука перекриють до кінця липня.