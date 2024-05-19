На кількох вулицях Кременчука відключать водопостачання

28 травня у Кременчуці перекриють централізоване водопостачання на 4 вулицях та проспекті Свободи. Це пов’язане з тим, що на вул. Європейська мінятимуть запірно-регулюючу арматуру. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Адреси, де відключать воду:
— вул. Європейська буд. 25, 37, 39, 39-а, 41, 43, 62, 64;
— вул. Сержанта Мельничука буд. 7, 9;
— вул. Переяслівська буд. 40, 42, 44, 46;
— вул. Нагірна буд. 4;
— просп. Свободи буд. 14, 16, 18.
Кременчужанам радять зробити необхідний запас води.
— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, рух на двох вулицях Кременчука перекриють до кінця липня.
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