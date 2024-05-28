Хто може перевіряти у чоловіків військовий квиток — у Міноборони дали роз’яснення

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 820

Під час воєнного стану чоловіки зобов’язані постійно носити з собою військово-облікові документи

Згідно із новим законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-ІХ) військовозобов’язані повинні постійно мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх разом з документом, що посвідчує особу.

А у співробітників територіальних центрів комплектування (ТЦК) є право вимагати від чоловіків віком від 18 до 60 років показати свої військово-облікові документи. Йдеться про військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, або приписне свідоцтво призовника. Водночас у міністерстві зазначають, що це можуть бути або паперові документи, або їх електронна форма.

Про це повідомили у пресцентрі Міністерства оборони України.

І такі повноваження мають не тільки представники ТЦК.

Здійснювати перевірку військово-облікових документів можуть такі категорії:

представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП) ;

працівники Національної поліції України;

представники Державної прикордонної служби (однак вони можуть здійснювати перевірку документів військовозобов’язаних поблизу кордонів та безпосередньо на пунктах пропуску).

Військовозобов’язаний повинен обов’язково показувати свої документи таким уповноваженим особам.

Поліцейські разом із представниками ТЦК та СП беруть участь в перевірці документів, але не вручають повістки. Про це заявив голова Національної поліції Іван Вигівський.

Він наголосив, що поліцейські безпосередньо не вручають повістки для прибуття в ТЦК та СП — це не передбачено законом. А перевірка Нацполіцією військово-облікових документів спрямована на дотримання військовозобов’язаними законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

За словами голови Нацполіції, поліцейські мають право перевіряти документи у всіх осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років, незалежно від підстав, визначених законом України «Про Національну поліцію». Поліція в цьому випадку працює за зверненнями ТЦК та СП, у яких міститься інформація про особу.

Нагадаємо, начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков пояснив «Кременчуцькому Телеграфу» хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі. А також розповів, чому попри те, що до завершення 60 днів, відведених законом на оновлення облікових даних, залишається ще багато часу, патрулі ТЦК продовжують вручати повістки військовозобов’язаним у громадських місцях.