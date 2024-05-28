Хто може перевіряти у чоловіків військовий квиток — у Міноборони дали роз’яснення

Згідно із новим законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-ІХ) військовозобов’язані повинні постійно мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх разом з документом, що посвідчує особу.
А у співробітників територіальних центрів комплектування (ТЦК) є право вимагати від чоловіків віком від 18 до 60 років показати свої військово-облікові документи. Йдеться про військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, або приписне свідоцтво призовника. Водночас у міністерстві зазначають, що це можуть бути або паперові документи, або їх електронна форма.
Про це повідомили у пресцентрі Міністерства оборони України.
І такі повноваження мають не тільки представники ТЦК.
Здійснювати перевірку військово-облікових документів можуть такі категорії:
Військовозобов’язаний повинен обов’язково показувати свої документи таким уповноваженим особам.
Поліцейські разом із представниками ТЦК та СП беруть участь в перевірці документів, але не вручають повістки. Про це заявив голова Національної поліції Іван Вигівський.
Він наголосив, що поліцейські безпосередньо не вручають повістки для прибуття в ТЦК та СП — це не передбачено законом. А перевірка Нацполіцією військово-облікових документів спрямована на дотримання військовозобов’язаними законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
За словами голови Нацполіції, поліцейські мають право перевіряти документи у всіх осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років, незалежно від підстав, визначених законом України «Про Національну поліцію». Поліція в цьому випадку працює за зверненнями ТЦК та СП, у яких міститься інформація про особу.
Нагадаємо, начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков пояснив «Кременчуцькому Телеграфу» хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі. А також розповів, чому попри те, що до завершення 60 днів, відведених законом на оновлення облікових даних, залишається ще багато часу, патрулі ТЦК продовжують вручати повістки військовозобов’язаним у громадських місцях.
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