Завершення ремонту у кременчуцькій лікарні може коштувати вже понад 25 млн гривень

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 75

Цьогоріч на завершення капітального ремонту у Кременчуцькій першій міській лікарні ім. О. Т. Богаєвського можуть витратити понад 12,2 млн гривень. Лікарня оголосила ще один тендер на додаткові роботи. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Цього разу орієнтовна вартість робіт складає вже 6,5 млн гривень. Ремонт мають закінчити у приміщеннях третього поверху лікувального корпусу № 1 до липня 2024 року. У травні лікарня вже замовляла завершення робіт у цьому ж місці на 5,7 млн гривень.

З 2023 року медзаклад має договір з приватним акціонерним товариством «Крюківбудтехмонтаж» на понад 13 млн гривень. Він також стосується додаткових робіт, що мають закінчити у приміщеннях третього поверху лікувального корпусу № 1. Дію цього договору продовжили до кінця червня 2024 року.

Нагадаємо, на капітальний ремонт лікарняного ліфту у корпусі № 1 Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського виділили 915 тисяч гривень.

У травні стало відомо, що лікарню «Придніпровська» об’єднують з лікарнею ім. О.Т. Богаєвського. Директору медзакладу Віктору Скачку запропонували стати першим заступником керівника Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського.