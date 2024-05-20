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Кременчук, Гроші

На завершення ремонту у Першій міській лікарні планують витратити понад 5 млн гривень

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 234

На попереднє завершення капітального ремонту у лікарні ім. О.Т. Богаєвського планують витратити майже 13,7 млн гривень

На завершення капітального ремонту у Кременчуцькій першій міській лікарні ім. О.Т. Богаєвського витратять понад 5,7 млн гривень. Роботи мають закінчити у приміщеннях третього поверху лікувального корпусу № 1. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що підрядник має виконати ремонт до кінця липня 2024 року. Зазначимо, що на попереднє завершення капітального ремонту у лікарні ім. О.Т. Богаєвського планують витратити майже 13,7 млн гривень. Договір уклали ще у 2023 році з приватним акціонерним товариством «Крюківбудтехмонтаж» і продовжили його дію до кінця червня 2024 року. 

Нагадаємо, на капітальний ремонт лікарняного ліфту у корпусі № 1 Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського виділили 915 тисяч гривень.

У травні стало відомо, що лікарню «Придніпровська» об’єднують з лікарнею ім. О.Т. Богаєвського. Його директору Віктору Скачку запропонували стати першим заступником керівника Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського. 

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: лікарня ім. Богаєвського Prozorro
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