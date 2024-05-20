На завершення ремонту у Першій міській лікарні планують витратити понад 5 млн гривень

На попереднє завершення капітального ремонту у лікарні ім. О.Т. Богаєвського планують витратити майже 13,7 млн гривень
На завершення капітального ремонту у Кременчуцькій першій міській лікарні ім. О.Т. Богаєвського витратять понад 5,7 млн гривень. Роботи мають закінчити у приміщеннях третього поверху лікувального корпусу № 1. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Відомо, що підрядник має виконати ремонт до кінця липня 2024 року. Зазначимо, що на попереднє завершення капітального ремонту у лікарні ім. О.Т. Богаєвського планують витратити майже 13,7 млн гривень. Договір уклали ще у 2023 році з приватним акціонерним товариством «Крюківбудтехмонтаж» і продовжили його дію до кінця червня 2024 року.
Нагадаємо, на капітальний ремонт лікарняного ліфту у корпусі № 1 Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського виділили 915 тисяч гривень.
У травні стало відомо, що лікарню «Придніпровська» об’єднують з лікарнею ім. О.Т. Богаєвського. Його директору Віктору Скачку запропонували стати першим заступником керівника Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського.
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