Після 16 липня, коли мине 60 днів на оновлення облікових даних, розсилати повістки будуть поштою

Сьогодні, 15:50 Переглядів: 857 Коментарів: 1

Повістка ТЦК, направлена поштою, буде вважатися врученою у разі проставлення відмітки про відсутність особи за вказаною адресою

Однією з найбільш резонансних новацій, затверджених законом та постановами уряду, став порядку вручення повісток за допомогою пошти. При цьому підпис військовозобов’язаного під повісткою не буде потрібен, і він буде вважатися оповіщеним, так би мовити «заочно».

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Небезпека цієї новації пояснюється тим, що в разі, коли військовозобов’язаний не повідомив ТЦК свою реальну адресу проживання (не оновив свої військово-облікові дані), то йому буде надіслана повістка через «Укрпошту» на останню вказану ним адресу. Відповідно, повістка буде вважатися врученими у разі проставлення відмітки про відсутність особи за вказаною у листі адресою

А далі відкриватиметься шлях до заочних штрафів, відкриття виконавчого провадження та стягнення з особи відповідних коштів чи майна.

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Нагадаємо, що штраф за статтею 210 КУпАП під час дії воєнного стану становить від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Про це пише «Судово-юридична газета».

У виданні зазначають, що п. 41 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який затверджено постановою Кабміну від 16 травня 2024 року №560, передбачає, що належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до районного (міського) ТЦК є:

У разі вручення повістки — особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки;

У разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

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Однак при цьому постанова містить важливе уточнення.

Так, такі «заочні» повістки почнуть розсилати після середини липня, коли мине встановлений законом про посилення мобілізації строк 60 днів на уточнення військово-облікових даних.

Так, відповідно до постанови КМУ №560, повістка про виклик резервіста або військовозобов’язаного до районного (міського) ТЦК або його відділу може бути надіслана зазначеними органами військового управління засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення на адресу його місця проживання після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, у тому числі адреси місця проживання.

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У разі не уточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов’язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання.

При цьому день явки за викликом визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» досліджував нові законодавчі норми, які будуть впроваджені в роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) після набрання чинності законом про вдосконалення мобілізації.

Цифровізація військового обліку та надання додаткових повноважень й важелів впливу ТЦК та поліції в питаннях військового обліку і проведення мобілізації, може призвести до поступової відмови від практики спільного патрулювання вулиць міста військовослужбовцями та поліції з метою вручення повісток чоловікам у громадських місцях. Що може статися не раніше серпня, коли закінчиться 60-денний термін, встановлений законом на оновлення облікових даних військовозобов’язаними.

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Проте, ці припущення нашого видання не підтвердив начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков, який пояснив, що «на цей час ми не плануємо знімати спільні патрулі з Національною поліцією».

Чи збережеться потреба у постійному патрулюванні вулиць через 60 днів, відпущених законом на оновлення даних, залежить від того, наскільки ефективно почнуть застосовуватися усі новації, передбачені у законі про вдосконалення мобілізації.