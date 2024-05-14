Патрулювання вулиць військовослужбовцями ТЦК для вручення повісток можуть припинити: коли

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 3

В Україні удосконалили систему військового обліку та проведення мобілізації. Новий закон про вдосконалення мобілізації, який Верховна Рада ухвалила 11 квітня і який набирає чинності з 18 травня 2024 року передбачає багато новацій, про які «Кременчуцький Телеграф» розповідав нашим читачам. Зокрема, цей закон передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у ТЦК та СП, ЦНАПі, або в електронному кабінеті призовника. Також військовозобов’язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу поліції чи військовослужбовців ТЦК.

З 18-го травня запрацює електронний кабінет призовника, який, завдяки цифровізації даних, забезпечить кращий контроль військовозобов’язаних та зменшить можливості для ухилянтів уникати призову.

Нові можливості та важелі впливу

Завдяки інтеграції державних реєстрів та єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг», ТЦК зможуть бачити місце роботи кожного чоловіка, його взаємодію з державними службами та з’ясувати, чи перебуває він на військовому обліку.

Згідно з новим законом, якщо чоловік протягом 60 днів не оновить своїх військово-облікових даних, поліція має право прибути на його місце роботи й доставити його до ТЦК для з’ясування обставин. Крім того, він буде притягнутий до адміністративної відповідальності — під час дії воєнного стану сума штрафу за порушення правил військового обліку становить від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень (статтями 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

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Законопроєкт № 10379, який збільшує штрафи для чоловіків, що ухиляються від військового обліку, Верховна Рада ухвалила 9 травня.

За новим законом передбачена можливість накладати штрафи військовозобов’язаним заочно, тобто ТЦК та СП за певних обставин зможе ухвалювати рішення про притягнення до адміністративної відповідальності без присутності військовозобов’язаного.

Отже, чоловікам, які продовжать ухилятися від військового обліку, буде загрожувати не тільки значний штраф, а й розшук з боку поліції, а також позбавлення права керувати транспортним засобом за рішенням суду.

Варто додати, що у разі відмови від сплати адміністративного штрафу виконавча служба зможе заблокувати банківські рахунки ухилянта та накласти арешт на його майно. За визначеною законом процедурою, це майно може бути реалізовано, а кошти, отримані від його продажу використані для сплати штрафу, накладеного ТЦК за порушення правил військового обліку чи законодавства про мобілізацію.

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Які додаткові повноваження та обов’язки отримає поліція

Після набуття чинності новим законом про вдосконалення мобілізації співробітники поліції отримають додаткові повноваження у сфері допомоги ТЦК та СП забезпечити дотримання правил військового обліку та проведення мобілізації. Зокрема, правоохоронці зможуть проводити перевірку в особи військового квитка, адже чоловіки від 18 до 60 років зобов’язані постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу не лише ТЦК, а й поліцейських. Такі ж повноваження отримають прикордонники у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через кордон.

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Крім військово-облікового документа, правоохоронці можуть вимагати показати документ, який посвідчує особу. Адже згідно з нормами закону, військовозобов’язаний має пред’явити військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, «у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах».

Перевірку документів представники ТЦК та поліції матимуть право фіксувати на відео, та використовувати програмне забезпечення з доступом до держреєстру «Оберіг». Тож не тільки працівники ТЦК, а й поліцейські отримають можливість перевірити через цей реєстр, чи стоїть особа на військовому обліку та чи направлялася їй повістка з датою її вручення.

Згідно з нормами нового закону, поліцейські матимуть право затримувати та доставляти осіб до ТЦК. За зверненням ТЦК співробітники поліції братимуть участь в оповіщенні військовозобов’язаних та здійснюватимуть їх адміністративне затримання та доставлення до приміщень ТЦК.

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Чи буде потреба в патрулюванні?

Саме через це, практику патрулювання вулиць військовослужбовцями ТЦК та вручення ними повісток військовозобов’язаним у громадських місцях невдовзі можуть припинити. Адже додаткові повноваження ТЦК та поліції дозволяють вдосконалити військовий облік та процес мобілізації, і в цьому просто не буде потреби. Але такий варіант можливий не раніше серпня, коли закінчиться 60-денний термін, встановлений законом на оновлення облікових даних військовозобов’язаними.

«Кременчуцький Телеграф» звернувся з питанням щодо цього до начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослава Волкова. Як тільки від нього надійде відповідь, ми проінформуємо про це наших читачів.

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Російська пропаганда розгортає компанію «Ухилянт»

Тим часом російські пропагандисти посилюють роботу щодо зриву мобілізації в Україні, використовуючи інформаційно-психологічні операції (ІПСО) у мережі.

Росіяни продовжують кампанію з романтизації ухилення від військової служби.

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Про це повідомляє Центр протидії дезінформації

— Центр фіксує активізацію флешмобу «Ухилянт». У ТікТок та інших соцмережах з’явилася велика кількість відео з жінками, які називають себе «ухилянтками». Для своїх відео вони використовують видозмінену під «ухилянтський» тренд популярну пісню та висловлюють підтримку чоловікам, які втекли за кордон, щоб уникнути служби у війську, — зазначають в ЦПД.

Росіяни також застосовують свою класичну технологію розколу нашого суспільства, поширюючи наратив про нібито «привілейованих» українців, яких не мобілізують.

— Мета цих дій — дискредитувати мобілізацію та посилити напругу в українському суспільстві. Таким чином РФ намагається підірвати обороноздатність України. Не піддавайтеся на маніпуляції ворога! — закликають в Центрі протидії дезінформації.

У ЦПД також попереджають, що «дату 18 травня, коли закон про мобілізацію набере чинності, російські пропагандисти будуть маніпулятивно представляти як «початок кінця» для українських чоловіків».