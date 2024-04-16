Російське ІПСО «Ухилянт» ― ворог проводить чергову інформаційну операцію проти України

Кремлівські пропагандисти застосовують класичну технологію розколу суспільства з метою зірвати мобілізацію та збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння
Останнім часом у ТікТок та інших соцмережах один за одним з’являються ролики, на яких нібито українські чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе «ухилянтами».
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Як зазначається у повідомленні, подібний контент швидко набирає перегляди та коментарі аудиторії ― схвальні та критичні, але дискусії під цими відео тільки просувають їх у тренди.
Для просування цього контенту одночасно були створені «народні» пісні, у текстах яких завжди простежується основний меседж ― вихваляння «ухилянтів».
В ГУР Міноборони зазначають, що вказана ІПСО ― класична технологія розколу суспільства, коли з одного боку є «оборонці», а є «ухилянти». Мета таких дій ворога ― зірвати мобілізацію, збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння.
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