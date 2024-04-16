Російське ІПСО «Ухилянт» ― ворог проводить чергову інформаційну операцію проти України

Сьогодні, 20:25 Переглядів: 190

Кремлівські пропагандисти застосовують класичну технологію розколу суспільства з метою зірвати мобілізацію та збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння

Останнім часом у ТікТок та інших соцмережах один за одним з’являються ролики, на яких нібито українські чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе «ухилянтами».

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначається у повідомленні, подібний контент швидко набирає перегляди та коментарі аудиторії ― схвальні та критичні, але дискусії під цими відео тільки просувають їх у тренди.

Для просування цього контенту одночасно були створені «народні» пісні, у текстах яких завжди простежується основний меседж ― вихваляння «ухилянтів».

- Синхронність появи численних пісень та відео, що «героїзують» чоловіків, які відмовляються стати на захист власної країни, анонімність їхніх авторів та просування цього контенту організованими групами ботів свідчить про цілеспрямовану ворожу пропагандистську кампанію, - йдеться у повідомленні.

В ГУР Міноборони зазначають, що вказана ІПСО ― класична технологія розколу суспільства, коли з одного боку є «оборонці», а є «ухилянти». Мета таких дій ворога ― зірвати мобілізацію, збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння.

- Пропаганда кремля не припиняє спроб підірвати українське суспільство зсередини, дискредитувати образ Захисників і Захисниць України, застосовуючи для цього будь-які методи. Закликаємо усіх критично ставитися до інформації, яка надходить з анонімних джерел і завжди памʼятати, що можливістю жити і зокрема споживати різноманітний контент у соцмережах ми завдячуємо лише Оборонцям України, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сучасна війна триває не тільки на фронті, а й в інформаційному просторі, шкодячи Україні та ЗСУ. Як захиститися від шкідливого впливу російської пропаганди та розпізнати російські ІПСО розповіли в Полтавському обласному ТЦК.