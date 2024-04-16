В облраді підтримують присвоєння Кременчуцькому військовому ліцею ім’я Героя України Віталія Коваля

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Постійна комісія Полтавської обласної ради з питань освіти, науки та культури розглянула та підтримала проєкт цього рішення

Сьогодні, 16 квітня, постійна комісія Полтавської обласної ради з питань освіти, науки та культури розглянула й підтримала проєкт рішення про присвоєння ім’я Героя України Віталія Коваля Кременчуцькому ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Про це повідомила Полтавська ОВА.

Звернення ініціювали адміністрація Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, дружина Світлана Коваль та тітка Героя Валентина Кондратенко. Їх підтримали командування військових частин, Національної гвардії України, Національної Академії НГУ, а також кременчужани. Мета цієї ініціативи - вшанувати та увічнити пам’ять випускника Кременчуцького військового ліцею, Героя України Віталія Коваля, який загинув під час боїв з російськими окупантами 6 січня 2023 року, захищаючи Бахмут. Йому був всього 21 рік. Президент України присвоїв звання Героя України лейтенанту Віталію Ковалю посмертно.

Нагадаємо, 31 січня 2024 року рішення щодоприсвоєння ім’я загиблого Героя України лейтенанта Віталія Коваля Кременчуцькому ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ухвалили на громадських обговореннях, на яких була присутня кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа».