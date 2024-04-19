Які права громадян обмежує новий закон про мобілізацію та чи можуть його через це визнати неконституційним

Сьогодні, 12:45 Переглядів: 1 022

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що новий закон про мобілізацію можуть визнати неконституційним через додаткові обмеження прав ухилянтів. Проте, Конституція України дозволяє у воєнний час обмежувати більшість прав громадян

У новому законі про вдосконалення мобілізації можуть міститися проблеми з конституційністю щодо питань обмеження прав тих, хто ухиляється від мобілізації. Це залежить від того, як народні депутати сформулювали у нещодавно ухваленому законі цю процедуру.

Про це вчора заявив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі телемарафону.

Він уточнив, що Конституція України дозволяє обмежувати більшість прав громадян у воєнний час, зокрема права на майно та власність.

— Тому, теоретично це конституційно. Але практично сказати складніше. Проблеми з конституційністю можуть бути, тому що це залежить від того, як сформулювали депутати процедуру обмеження прав, — зазначив Денис Малюська.

Зазначимо, що Верховна Рада 11 квітня схвалила в другому читанні законопроєкт про вдосконалення мобілізації. Президент України Володимир Зеленський підписав закон 16 квітня, а 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» опублікували його текст. Закон набирає чинності з 18 травня 2024 року.

Обмеження у праві користування власним транспортним засобом

Згідно з нормами цього закону ухилянтів від військової служби можуть обмежити в праві користування власним транспортним засобом. Таке обмеження накладатиме суд за позовом ТЦК (рішення про відкриття провадження прийматимуть протягом 5 днів з дня надходження позову, розгляд позову — впродовж 30 днів).

Відмова у задоволенні позову можлива:

якщо таке обмеження позбавить людину ключового джерела засобів для існування;

якщо таке обмеження позбавить людину ключового джерела засобів для існування; якщо громадянин використовує автомобіль у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на його утриманні особи з інвалідністю I, II групи, дитини з інвалідністю;

якщо не буде доведена обґрунтованість позову (зокрема, факт ігнорування повістки).

Мобілізація транспортних засобів — у кого та які автомобілі можуть вилучити

У новому законі передбачений порядок мобілізації транспорту підприємств та організацій, а також приватного транспорту громадян на потреби Сил оборони.

Відповідні державні органи подають до ТЦК та СП відомості про зареєстровані транспортні засоби, які можуть бути використані для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань. З моменту оголошення загальної мобілізації ці транспортні засоби забороняється відправляти за межі України та до інших областей та передавати права власності на них.

Мобілізації не підлягає транспортний засіб, якщо він є єдиним транспортом у власності громадянина та іншими особа не володіє.

Порядок вилучення транспортних засобів і техніки на період мобілізації та у воєнний час визначає Кабінет Міністрів України. Передбачається, що вилучатися буде лише спецтранспорт, а не легкові автомобілі.

Транспортні засоби залучатимуть безоплатно та повертатимуть власникам після оголошення демобілізації.

Приймання-передача транспортних засобів, залучених під час мобілізації, та їх повернення після оголошення демобілізації здійснюються на підставі актів приймання-передачі, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби.

Порядок компенсації шкоди, завданих транспортним засобам внаслідок їх залучення під час мобілізації, визначається Кабміном.

«Кременчуцький Телеграф» запитав у начальника служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) майора Романа Істоміна у чому саме змінюється порядок мобілізації автотранспорту? Адже така мобілізація проводиться з перших днів повномасштабної війни.

— Я не можу це прокоментувати, тому що закон ще не набув чинності. Ще не внесені зміни до нормативно-правових актів, які випливають із цього Закону і якими визначається порядок виконання військово-транспортного обов’язку, — відповів Роман Істомін.

Нагадаємо, що новий закон про вдосконалення мобілізації набирає чинності з 18 травня 2024 року. У його прикінцевих та перехідних положеннях доручається Кабінету міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього закону прийняти нормативно-правові акти, що з нього випливають. А у тримісячний строк привести усі свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.