З початку року на Полтавщині зафіксували 18 випадків захворювання на хворобу Лайма

Сьогодні, 13:23 Переглядів: 193

З початку року на Полтавщині лікарі виявили 18 випадків хвороби Лайма. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

По одному хворому зафіксували у Семенівській громаді Кременчуцького району, а також у Лубенській, Решетилівській та Диканських громадах. Двоє людей захворіли у Миргородській громаді. А найбільше хворих виявили у Полтавській громаді — 12 випадків.

Нагадаємо, нещодавно росіяни почали ширити у мережі фейки про те, що на Полтавщині збільшилася кількість випадків захворювання на хворобу Лайма через брак комунальників, яких мобілізували на фронт.

На минулому тижні комунальники труїли кліщів у парку Миру, а також у сквері Бабаєва та на бульварі Українського Відродження.