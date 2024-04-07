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Наступного тижня краще не ходити у парк Миру: там труїтимуть кліщів

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 90

 

Також на цей час громадянам радять краще подбати про гігієну

Уже наступного тижня, з 9 до 11 квітня у парку Миру місцеві комунальники будуть проводити санітарні заходи зі знищення кліщів. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Обробку рослинності проводитимуть із 06.00 до 13.00, тож громадян закликають у цей час не приходити до парку, а протягом наступних трьох днів не заходити на траву та ретельніше мити руки й інші відкриті ділянки тіла після прогулянок у парку.

Нагадаємо, нещодавно росіяни почали ширити у мережі фейки про те, що на Полтавщині збільшилася кількість випадків захворювання на хворобу Лайма через брак комунальників, яких мобілізували на фронт.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук Парк Миру кліщі Благоустрій Кременчука
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