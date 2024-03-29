Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Здоров'я, Полтавщина

Росіяни ширять фейки про захворювання на хворобу Лайма на Полтавщині: яка ситуація насправді

Сьогодні, 14:35 Переглядів: 204

 

Аргументують вони це масовою мобілізацією працівників до лав Збройних сил України

*фото ілюстративне

Нещодавно мережею почали ширитися повідомлення про ніби-то спалах хвороби Лайма на Полтавщині. Журналісти видання VoxCheck проаналізували та спростували цю інформацію.

 

Так, на Полтавщині дійсно зростає кількість захворювань на хворобу Лайма, яку переносять кліщі. Провокатори ж заявляють, що в області припинили знищувати кліщів внаслідок мобілізації працівників (ймовірно, комунальників — ред.) до лав ЗСУ. Також фейки пишуть, що лікарі не надають належної медичної допомоги хворим.

Яка ж ситуація в області із захворюванням насправді?

За минулий рік в Україні зафіксували майже 5 тисяч випадків хвороби Лайма — це близько 12 випадків на 100 тисяч населення. Рівень захворювання на Полтавщині дійсно один з найвищих — 497 випадків за рік, 37 випадків на 100 тисяч населення. Кількість захворювань у порівнянні з 2022 роком зросла — тоді медики фіксували 367 хворих за рік (26 випадків на 100 тисяч). 

Також на Полтавщині визначені природні осередки збудників захворювання  — кліщів. Основними територіями, де сконцентрована найбільша кількість кліщів, є Миргородський та Полтавський райони, а також місто Полтава.

До того ж станом на початок лютого на Полтавщині було зафіксовано 3 випадки хвороби Лайма. Пізніше повідомлення про захворювання на сайті Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб не було.

ПО ТЕМІ:

Утричі більше за багаторічний показник: у жителів Полтавщини продовжують виявляти хворобу Лайма

У 2023 році на Полтавщині зареєстрували вже 50 випадків хвороби Лайма

Кліщі атакують: цьогоріч у Кременчуці ці комахи вкусили 45 дітей

Трьох пацієнтів із хворобою Лайма зареєстрували у Кременчуці


0
Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук Полтавщина хвороба Лайма кліщі фейки
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх