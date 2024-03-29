Росіяни ширять фейки про захворювання на хворобу Лайма на Полтавщині: яка ситуація насправді

Сьогодні, 14:35 Переглядів: 204

Нещодавно мережею почали ширитися повідомлення про ніби-то спалах хвороби Лайма на Полтавщині. Журналісти видання VoxCheck проаналізували та спростували цю інформацію.

Так, на Полтавщині дійсно зростає кількість захворювань на хворобу Лайма, яку переносять кліщі. Провокатори ж заявляють, що в області припинили знищувати кліщів внаслідок мобілізації працівників (ймовірно, комунальників — ред.) до лав ЗСУ. Також фейки пишуть, що лікарі не надають належної медичної допомоги хворим.

Яка ж ситуація в області із захворюванням насправді?

За минулий рік в Україні зафіксували майже 5 тисяч випадків хвороби Лайма — це близько 12 випадків на 100 тисяч населення. Рівень захворювання на Полтавщині дійсно один з найвищих — 497 випадків за рік, 37 випадків на 100 тисяч населення. Кількість захворювань у порівнянні з 2022 роком зросла — тоді медики фіксували 367 хворих за рік (26 випадків на 100 тисяч).

Також на Полтавщині визначені природні осередки збудників захворювання — кліщів. Основними територіями, де сконцентрована найбільша кількість кліщів, є Миргородський та Полтавський райони, а також місто Полтава.

До того ж станом на початок лютого на Полтавщині було зафіксовано 3 випадки хвороби Лайма. Пізніше повідомлення про захворювання на сайті Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб не було.