Фотофакт: у Кременчуці після дощу з'явилася веселка

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Райдугу у небі помітили читачі «Кременчуцького Телеграфа» після дощу

У Кременчуці 29 березня після рясного дощу у небі з’явилася веселка.

Читачі «Кременчуцького Телеграфа» поділилися з редакцією фотографіями.

У деякий районах міста жителі зафіксували подвійну веселку.

Нагадаємо, на другу половину дня 29 березня гідрометцентр прогнозував погіршення погодніх умов — штормове попередження та І рівень небезпеки (жовтий).

Цього року веселка над містом уже була 4 січня.