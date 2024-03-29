Фотофакт: у Кременчуці після дощу з'явилася веселка

У Кременчуці 29 березня після рясного дощу у небі з’явилася веселка.
Читачі «Кременчуцького Телеграфа» поділилися з редакцією фотографіями.
У деякий районах міста жителі зафіксували подвійну веселку.
Нагадаємо, на другу половину дня 29 березня гідрометцентр прогнозував погіршення погодніх умов — штормове попередження та І рівень небезпеки (жовтий).
Цього року веселка над містом уже була 4 січня.
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