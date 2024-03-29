У Кременчуці блискавка влучила в гараж: на місці надзвичайники

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 809

За словами очевидців, на місці працюють рятувальники

Сьогодні, 29 березня, внаслідок удару блискавки у Кременчуці загорівся гараж. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.



