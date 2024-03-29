У Кременчуці блискавка влучила в гараж: на місці надзвичайники

Сьогодні, 29 березня, внаслідок удару блискавки у Кременчуці загорівся гараж. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.
За словами очевидців на місці події працюють рятувальники.
Офіційного коментаря від кременчуцьких надзвичайників поки немає.
Доповнено:
Факт пожежі підтвердили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полатвській області. Проте деталей з місця події поки не надали.
Нагадаємо, минулого року у Горішніх Плавнях внаслідок удару блискавки загинув 16-річний хлопець.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.