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Надзвичайні новини

У Кременчуці блискавка влучила в гараж: на місці надзвичайники

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 809

 

За словами очевидців, на місці працюють рятувальники

Сьогодні, 29 березня, внаслідок удару блискавки у Кременчуці загорівся гараж. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.


За словами очевидців на місці події працюють рятувальники.

Офіційного коментаря від кременчуцьких надзвичайників поки немає.

Доповнено:

Факт пожежі підтвердили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полатвській області. Проте деталей з місця події поки не надали.

Нагадаємо, минулого року у Горішніх Плавнях внаслідок удару блискавки загинув 16-річний хлопець.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук Крюков блискавка пожежа
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