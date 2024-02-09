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Здоров'я, Полтавщина

За минулий рік на Полтавщині виявили 13 випадків захворювання на гарячку Західного Нілу

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 217

 

Загалом в Україні зафіксовано 14 випадків захворювання

У 2023 році на Полтавщині виявили 13 випадків захворювання на гарячку Західного Нілу. Ще один хворий був зареєстрований у Київській області. Про це повідомляють у Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

 

Показник захворюваності в Україні становить 0,034 на 100 тисяч населення, тоді як на Полтавщині — 0,97. Таким чином Полтавська область посідає перше місце в Україні за рівнем захворюваності.

11 хворих було виявлено у Полтавській громаді, ще по одному — у Заводовській та Решетилівській громадах.

За даними Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України, гарячка Західного Нілу є небезпечною вірусною хворобою, що передається через укуси комарів. Інфікована людина не є заразною, і нині не задокументовано жодного випадку передачі вірусу від людини до людини.

Загалом хвороба протікає безсимптомно, проте у деяких людей може супроводжуватися різким підвищенням температури, головним болем, болем у горлі, м’язах, суглобах і спині, слабкістю, що нагадує захворювання на грип.

Нагадаємо, за минулий тиждень в області зафіксували 33 випадки гострих кишкових інфекцій, 33 випадки скарлатини, 80 випадків вітряної віспи та 3 випадки хвороби Лайма.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: bsmu.edu.ua, Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб
Теги: Полтавщина медицина здоров'я лихоманка захворюваність
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