У січні в Україні зросли зарплати — хто та де отримує найбільше

За дослідженням Work.ua ринок праці в Україні поступово оживає — зросли не тільки зарплати, а й кількість шукачів роботи та конкуренція за вакансії
У січні збереглася тенденція на поступове підвищення заробітної плати. Середня зарплата за перший місяць року зросла на 3% і склала 19 500 грн. Про це свідчать результати дослідження Work.ua.
Як змінилася середня заробітна плата та в яких регіонах вона найвища:
У дослідженні аналізується середній розмір та збільшення зарплат у січні у працівників деяких галузей:
У рейтингу посад із найвищими зарплатами (крім керівників та сфери ІТ) в дослідженні Work.ua на перших позиціях посади військових у Силах оборони України: пілот дрона, стрілець, гранатометник, мінометник (понад 70 000 грн).
Серед цивільних професій (крім керівників та сфери ІТ) найбільші зарплати мали:
У січні 2024 року, за даними Work.ua, роботодавці опублікували понад 91 тисячу вакансій, що на 6% менше, ніж було в грудні минулого року та на 7% менше за січень 2022 року. Тобто наразі за кількістю пропозицій роботи ринок праці відновився на 93% від довоєнного рівня.
А кількість резюме у січні в порівняні з груднем зросла на 24%. У третині всіх резюме як бажаний регіон роботи вказано Київську область або дистанційну зайнятість.
У січні на сайті Work.ua шукачі роботи оновили або створили 350 858 резюме. Серед них 60% жінок та 40% чоловіків.
Нагадаємо, що нещодавно «Кременчуцький ТелеграфЪ» попитав містян про те, скільки грошей їм потрібно для комфортного життя у Кременчуці. Деталі у відео:
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