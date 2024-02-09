У січні в Україні зросли зарплати — хто та де отримує найбільше

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 339 Коментарів: 1

За дослідженням Work.ua ринок праці в Україні поступово оживає — зросли не тільки зарплати, а й кількість шукачів роботи та конкуренція за вакансії

У січні збереглася тенденція на поступове підвищення заробітної плати. Середня зарплата за перший місяць року зросла на 3% і склала 19 500 грн. Про це свідчать результати дослідження Work.ua.

Як змінилася середня заробітна плата та в яких регіонах вона найвища:

Київська область (+150 грн — до 21 000 грн);

Львівська (+230 грн — до 19 230 грн);

Одеська (+500 грн — до 18 500 грн);

Дніпропетровська (+500 грн — до 18 500 грн).

У дослідженні аналізується середній розмір та збільшення зарплат у січні у працівників деяких галузей:

«Страхування» — 22 000 грн, +10% до грудня;

«Охорона, безпека» — 17 500 грн, +6%;

«Сільське господарство, агробізнес» — 21 000, +5%;

«Нерухомість» — 36 500, +4%;

«Роздрібна торгівля» — 16 000, +3%.

Хто отримує найбільше

У рейтингу посад із найвищими зарплатами (крім керівників та сфери ІТ) в дослідженні Work.ua на перших позиціях посади військових у Силах оборони України: пілот дрона, стрілець, гранатометник, мінометник (понад 70 000 грн).

Серед цивільних професій (крім керівників та сфери ІТ) найбільші зарплати мали:

47 500 грн — медіабаєр;

45 000 грн — водій-міжнародник;

42 500 грн — кераміст;

40 000 грн — рихтувальник;

37 500 грн — ендодонтист, менеджер по роботі з супермаркетами, рієлтор;

36 250 грн — зубний технік.

Ринок праці відновився на 93% від довоєнного рівня

У січні 2024 року, за даними Work.ua, роботодавці опублікували понад 91 тисячу вакансій, що на 6% менше, ніж було в грудні минулого року та на 7% менше за січень 2022 року. Тобто наразі за кількістю пропозицій роботи ринок праці відновився на 93% від довоєнного рівня.

А кількість резюме у січні в порівняні з груднем зросла на 24%. У третині всіх резюме як бажаний регіон роботи вказано Київську область або дистанційну зайнятість.

У січні на сайті Work.ua шукачі роботи оновили або створили 350 858 резюме. Серед них 60% жінок та 40% чоловіків.

Нагадаємо, що нещодавно «Кременчуцький ТелеграфЪ» попитав містян про те, скільки грошей їм потрібно для комфортного життя у Кременчуці. Деталі у відео: