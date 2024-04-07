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На Полтавщині майже вдвічі зросла кількість повітряних тривог — статистика

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 200

 

У березні кількість повітряних тривог в області зросла на 84% у порівнянні з лютим  

У Полтавській області у березні кількість повітряних тривог у порівнянні з лютим збільшилася майже вдвічі. Такі статистичні дані наводять аналітики порталу Аir-alarms.in.ua — статистика повітряних тривог.

У березні повітряну тривогу на Полтавщині оголошували 175 разів. Найдовша тривала 5 годин і 6 хвилин.

 

У порівнянні з лютим кількість повітряних тривог зросла на 84% — їх протягом місяця було 95, найдовша — близько 4,5 годин.

Нагадаємо, у ніч на 6 квітня повітряна тривога на Полтавщині тривала понад 6 годин. Командування Повітряних Сил повідомляло про ракети курсом на Полтавщину, а також безпілотники на території області. Проте інформації про влучання чи збиття російських повітряних цілей не було.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтавська область повітряна тривога статистика
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