Цієї ночі на Полтавщині повітряна тривога тривала понад 6 годин

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Офіційна влада про вибухи на території області не повідомляла

Цієї ночі, 6 квітня, Повітряна тривога на полтавщині тривала понад 6 годин. Такі дані підтверджує Мапа повітряних тривог в Україні.

Оголосили повітряну тривогу о 00.16, а відбій пролунав о 6.18. Повітряна тривога цієї ночі охопила усі області України. За даними статистики, на Полтавщині вона була найдовшою — 6 годин і 2 хвилини. На 1 хвилину менше тривала повітряна тривога у Миколаївській області. У всіх інших областях — менше 6 годин.

Телеграм-канал Повітряних сил Збройних сил України повідомляв про рух безпілотників територією Полтавщини, а аткож курсом на Миргород.

Проте інформації про вибухи не було.

Уже сьогодні на ранок командування Повітряних Сил повідомило, що цієї ночі у небі над Україною військові збили 31 із 35 повітряних цілей.