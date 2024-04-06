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Цієї ночі на Полтавщині повітряна тривога тривала понад 6 годин

Сьогодні, 08:43 Переглядів: 1 029

 

Офіційна влада про вибухи на території області не повідомляла

Цієї ночі, 6 квітня, Повітряна тривога на полтавщині тривала понад 6 годин. Такі дані підтверджує Мапа повітряних тривог в Україні.

 

Оголосили повітряну тривогу о 00.16, а відбій пролунав о 6.18. Повітряна тривога цієї ночі охопила усі області України. За даними статистики, на Полтавщині вона була найдовшою — 6 годин і 2 хвилини. На 1 хвилину менше тривала повітряна тривога у Миколаївській області. У всіх інших областях — менше 6 годин.

Телеграм-канал Повітряних сил Збройних сил України повідомляв про рух безпілотників територією Полтавщини, а аткож курсом на Миргород.

 

 

 

Проте інформації про вибухи не було.

Уже сьогодні на ранок командування Повітряних Сил повідомило, що цієї ночі у небі над Україною військові збили 31 із 35 повітряних цілей.

На жаль, під обстріл вкорте потрапила сусідня Харківщина — є значні руйнування цивільної інфраструктури, а також загиблі та поранені.

 

Нагадаємо, минулими вихідними, у ніч з 29 на 30 березня армія РФ запустила безпілотники на Україну, в тому числі й на Полтавщину. Тоді голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін Повідомив, що було кілька влучань в інфраструктурний обʼєкт на території Полтавського району, проте ніхто не постраждав.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: повітряна тривога сирена загроза ударів
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