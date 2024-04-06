У Кременчуці на берег Дніпра викинуло мальків

У Кременчуці вздовж набережної на берег Дніпра викинуло мальків риби. Таке відео журналістам «Кременчуцького Телеграфа» надіслали небайдужі читачі.
Помітили громадяни таку дивну поведінку риби починаючи від вулиці Троїцької.
Нагадаємо, з квітня у риб починається період нересту, тож у силу вступила заборона на вилов риби та раків. Також на минулому тижні у Дніпро випустили майже 5 тонн малька — зариблювати річку приїздив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
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