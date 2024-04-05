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«Пелікани» з Кременчука тріумфують у фіналі «Всеукраїнських шкільних ліг пліч-о-пліч» з чирлідингу

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 95

 

Керівництво Полтавської обласної федерації чирлідингу вручило кубок чемпіонам та медалі призерам

У Кременчуці пройшли фінальні змагання з чирлідингу в рамках III етапу «Всеукраїнських шкільних ліг пліч-о-пліч». Про це повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.

Чирлідери з Кременчуцької гімназії №31, Омельницького ліцею та Майбородівської гімназії Піщанської громади змагалися за честь представляти свій район на обласному рівні.

У запеклій боротьбі за титул чемпіона перемогу здобула команда «Пелікани» з Кременчука, яка вразила журі своїми виступами.

Керівництво Полтавської обласної федерації чирлідингу вручило кубок чемпіонам та медалі призерам, відзначивши високий рівень підготовки та майстерність усіх учасників змагань.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: чирлідинг
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