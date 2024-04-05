«Пелікани» з Кременчука тріумфують у фіналі «Всеукраїнських шкільних ліг пліч-о-пліч» з чирлідингу

У Кременчуці пройшли фінальні змагання з чирлідингу в рамках III етапу «Всеукраїнських шкільних ліг пліч-о-пліч». Про це повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.
Чирлідери з Кременчуцької гімназії №31, Омельницького ліцею та Майбородівської гімназії Піщанської громади змагалися за честь представляти свій район на обласному рівні.
У запеклій боротьбі за титул чемпіона перемогу здобула команда «Пелікани» з Кременчука, яка вразила журі своїми виступами.
Керівництво Полтавської обласної федерації чирлідингу вручило кубок чемпіонам та медалі призерам, відзначивши високий рівень підготовки та майстерність усіх учасників змагань.
Нагадаємо, що вихованки Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи імені В. Кисельова Cheer team «Infinity» здобули 7 медалей на Кубку України з чирлідингу 2023.
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