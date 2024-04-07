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Візит міністерки, забудова берегів Дніпра та ремонт багатостраждального колектора: головне за тиждень

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 400

 

Фінальний суд у справах медиків, рішення обласної влади щодо Кременчуцького онкодиспансеру та пряма трансляція «Кременчуцького Телеграфа» з реабілітологами — ми зібрали для вас ТОП-10 новин Кременчука та Полтавщини, які Ви могли пропустити

Є перше рішення: у Кременчуці закінчився один з судових процесів у справах медиків «швидкої»

 

Цього тижня у Кременчуцькому районному суді відбулося фінальне засідання у справі цивільного позову працівниці Кременчуцької міської станції екстреної медичної допомоги Олени Левочко до свого керівництва. Нагадаємо, четверо медиків «швидкої» звернулися до суду, бо вважають: керівництво винесло їм догани, щоб вони не відстоювали свої права. Яке рішення виніс суд — читайте у матеріалі журналістки «Кременчуцького Телеграфа» з місця засідання.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович відвідала Кременчуччину

 

У середу, 3 квітня, Глобинський центр життєстійкості відвідала міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович. Це перший центр на Полтавщині. У Центрі життєстійкості підтримку отримують діти, внутрішньопереміщені особи, люди похилого віку. Проєкт реалізується Міністерством соціальної політики і є частиною Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» Першої леді Олени Зеленської. Відремонтували Центр життєстійкості коштом свідомого бізнесу та благодійного фонду «Повір у себе». Детальніше про візит міністерки та роботу центру — у матеріалі.

Також під час зустрічі пані Жолнович розповіла журналістам про долю кременчуцького будинку «Малютки», адже ширяться чутки, що в ході реформи його можуть закрити. Яка ж доля очікує на цей заклад — дізнавайтеся детальніше.

Окрім того, під час візиту міністерки голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін розповів, скільки центрів життєстійкості відкриють на Полтавщині, а кореспонденти поспілкувалися із внутрішньо переміщеними жінками, які розповіли про свої проблеми в адаптації.

Кременчуцький онкодиспансер залишиться у місті: рішення Полтавської ОВА

 

Цього тижня очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін з представниками медичної галузі та керівництвом міста Кременчук розглядали питання подальшої роботи Кременчуцького онкологічного диспансеру. Що вирішила влада, на чиєму балансі буде онкодиспансер та як він працюватиме надалі — подробиці тут.

Відновлення після інсультів: стрим «Кременчуцького Телеграфа» з лікарями-реабілітологами

 

У четвер «Кременчуцький ТелеграфЪ» провів третій прямий ефір із серії стримів на тему інсультів. Цього разу у прямому етері про шлях реабілітації та відновлення після інсульту розповідали лікарі-реабілітологи Кременчуцького шпиталю для ветеранів війни: завідувач реабілітаційного відділу Сергій Філоненко та лікар ФРМ, очільник мультидисциплінарної команди Олександр Дуда. Переглянути запис прямої трансляції можна на платформах Youtube та Facebook

Запис першого прямого ефіру із Сергієм Миргородським, лікарем вищої категорії виїзної бригади Кременчуцької міської станції швидкої медичної допомоги, про методи профілактики, симптоми інсульту та дії медиків «швидкої» можете подивитись ТУТ. Також у записі можна переглянути прямий етер з керівником Кременчуцького шпиталю для ветеранів війни Миколою Литвиненком. Лікар не лише стикається з випадками інсультів у своїй медичній практиці, а й сам переніс інсульт.

Ремонт колектора на вулиці Руфа: яка ситуація

 

Цього тижня очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін зібрав на нараду представників Кременчука та області, аби знайти шляхи завершення будівництва колектору на вулиці Юрія Руфа. Журналістка «Кременчуцького Телеграфа» була присутня на цій нараді та зібрала для вас матеріал про те, що ж керівництво міста й області на нараді вирішило.

На наступний день після цієї наради вулицю Юрія Руфа повністю перекрили. Що говорить міська влада — у нашому матеріалі.

«Ми боремося з ІПСО, як партійці»: кременчуцький нардеп від партії «Слуга народу» Мовчан про випуск газет

 

Наприкінці березня у Кременчуці почали ширити партійні газети «Слуги народу». З якою метою їх розповсюджують серед місцевого населення — «Кременчуцькому Телеграфу» розповів керівник Кременчуцької районної організації партії «Слуга народу», народний депутат України Олексій Мовчан. Детальніше про це — у нашому матеріалі.

«З чийого дозволу забудовують берег Дніпра?» — містяни про приватну садибу на Раківці

 

Днями до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася мешканка Раківки. Жінку обурює, що приватна забудова поряд з садово-городнім кооперативом «Металург» стоїть на березі Дніпра понад десять років. За її словами, там проживають люди. Детальніше про скарги мешканців та що побачили на місці журналісти — читайте далі у матеріалі.

Ситуацію з будинком у районі садово-городнього кооперативу «Металург» «Кременчуцькому Телеграфу» прокоментував заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко. Як ставиться місцева влада до цієї забудови та що планує робити в майбутньому — журналісти зібрали для вас інформацію.

Як у 2023 році змінилися доходи директора департаменту охорони здоров’я Максима Середи та його дружини

 

Директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа опублікував свою декларацію за 2023 рік. Тож журналісти «Кременчуцького Телеграфа» вирішили проаналізувати, як змінилися доходи його родини у порівнянні з 2022 роком. Далі про це детальніше.

Також цього тижня у рамках відвідин паліативного відділення, що знаходиться на базі лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Максим Середа розповів журналістам, чи є у кременчуцьких лікарів затримки із зарплатами. Тож на скільки медикам затримують виплату коштів — ми дізнавалися.

«Вона погодилася лежати там, аби тільки не поряд з тими, хто помирає», — директорка лікарні «Кременчуцька» Оксана Корлякова

 

Цієї п'ятниці у паліативному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» зустрілися з пресою представники відділення, очільниця ЛІЛ «Кременчуцька» Оксана Корлякова та керівник міськздороввідділу Максим Середа. Медики прокоментували інцидент з пацієнткою, який набув широкого розголосу у соціальних мережах. Жінка, яка оприлюднила відео, стверджувала, що тяжкохвора пів року лежала в туалеті. Що розповіли журналістам у лікарні — більше інформації у нашому матеріалі.

У Кременчуці школярам роздавали релігійну літературу. Батьки звинувачують куратора групи у шахрайстві

 

У Кременчуці батьки учнів закладів освіти виявили чоловіка, який роздав дітям релігійну літературу. Копаючи глибше, кременчужанка Ольга Пономаренко з’ясувала, що цей чоловік працював на нібито військового капелана Ігоря Шпорталюка. Втім виявилось, що насправді Ігор Шпорталюк — бізнесмен з Рівненської області, який працює з державними коштами — має понад 300 договорів з місцевими закладами освіти. «Кременчуцький ТелеграфЪ» зв’язався з підприємцем та поспілкувався з представницею від кременчуцьких батьків, яка оприлюднила історію. Читайте про цю ситуацію у нашому матеріалі.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук дайджест колектор центр життєстійкості онкодиспансер забудова Дніпра
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