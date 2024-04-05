«Складна ситуація залишається по дитячій лікарні», — Максим Середа про виплати зарплат медикам

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Затримки по заробітній платі медикам були у січні, пов’язано це з укладенням договорів з Національною службою здоров’я України

Сьогодні, 5 квітня, в рамках відвідин паліативного відділення, що знаходиться на базі лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа відповів на питання «Кременчуцького Телеграфа». Очільник здороввідділу розповів, чи є у кременчуцьких лікарів затримки з виплатами заробітних планів.

— У нас термін виплати заробітної плати до 7 числа кожного місяця. За наявною у нас інформацією всі отримали заробітні плати, або отримають сьогодні до кінця робочого дня. Ми тільки вчора та сьогодні отримали кошти за звітами НСЗУ за виконану роботу за березень. Тому, ці кошти як тільки надходять на рахунки лікарень, бухгалтерія працює оперативно, і вони зараховуються на картки працівників, — розповів Максим Середа.

За словами директора департаменту, складною ситуація була у січні, адже тривав процес оформлення договорів з Національною службою здоров’я України. Така ситуація спостерігалася по всій Україні, розповів Максим Середа.

— В кінці лютого медики отримали заробітну плату за два місяці. Тобто, ситуація вирівнюється. Зараз виходимо на більш-менш стабільний рівень. Складна ситуація залишається по дитячій лікарні, але там близько тижня затримки. Я думаю, що місяць-два ми її вирівняємо. Всі інші лікарні вчасно отримують, — розповів очільник здороввідділу.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, як у 2023 році змінилися доходи директора департаменту охорони здоров’я Максима Середи та його дружини.

Нагадаємо, у березні міський голова Віталій Малецький зустрівся з працівниками міської дитячої лікарні, яку приєднують до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».