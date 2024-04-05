«Складна ситуація залишається по дитячій лікарні», — Максим Середа про виплати зарплат медикам

Затримки по заробітній платі медикам були у січні, пов’язано це з укладенням договорів з Національною службою здоров’я України
Сьогодні, 5 квітня, в рамках відвідин паліативного відділення, що знаходиться на базі лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа відповів на питання «Кременчуцького Телеграфа». Очільник здороввідділу розповів, чи є у кременчуцьких лікарів затримки з виплатами заробітних планів.
За словами директора департаменту, складною ситуація була у січні, адже тривав процес оформлення договорів з Національною службою здоров’я України. Така ситуація спостерігалася по всій Україні, розповів Максим Середа.
Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, як у 2023 році змінилися доходи директора департаменту охорони здоров’я Максима Середи та його дружини.
Нагадаємо, у березні міський голова Віталій Малецький зустрівся з працівниками міської дитячої лікарні, яку приєднують до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.