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Кременчук, Здоров'я

Де у Кременчуці можна безоплатно отримати вітаміни для вагітних

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 5

 

Єдина умова безплатного отримання — облік по вагітності в Центрі жіночого здоров’я чи Кременчуцькому перинатальному центрі

У Кременчуцькому перинатальному центрі можна безоплатно отримати вітаміни для вагітних, про це пише пресслужба мерії Кременчука.

«Медичний заклад отримав чергову партію полівітамінних комплексів для вагітних, виробництва KIRK (США) із розрахунку на 6 місяців», — йдеться у повідомленні.

«Кременчуцький Телеграф» зв’язався з директором перинатального центру II рівня Радомиром Сербіним. За словами лікаря, перинатальний центр отримав достатню кількість вітамінів для вагітних.

«Однієї пачки вітамінів вистачає на шість місяців приймання. Єдина умова безплатного отримання — облік по вагітності в Центрі жіночого здоров’я. Вітаміни можуть отримати й вагітні жінки, які стоять на обліку чи перебувають на стаціонарному лікуванні у Кременчуцькому перинатальному центрі II рівня», — розповів Радомир Сербін.

Отримати безоплатні вітаміни для вагітних можуть жінки, які стоять на обліку у Центрі жіночого здоров’я за адресами:

вулиця Майора Борищака, 20/3 та вулиця Київська, 14.

Нагадаємо, В Україну доставили 108 тисяч вакцин КПК. Кременчук теж отримає дози.

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Автор: Завчасно
Теги: вітаміни перинатальний центр вагітність
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