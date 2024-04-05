Де у Кременчуці можна безоплатно отримати вітаміни для вагітних

Єдина умова безплатного отримання — облік по вагітності в Центрі жіночого здоров’я чи Кременчуцькому перинатальному центрі
У Кременчуцькому перинатальному центрі можна безоплатно отримати вітаміни для вагітних, про це пише пресслужба мерії Кременчука.
«Кременчуцький Телеграф» зв’язався з директором перинатального центру II рівня Радомиром Сербіним. За словами лікаря, перинатальний центр отримав достатню кількість вітамінів для вагітних.
Отримати безоплатні вітаміни для вагітних можуть жінки, які стоять на обліку у Центрі жіночого здоров’я за адресами:
вулиця Майора Борищака, 20/3 та вулиця Київська, 14.
Нагадаємо, В Україну доставили 108 тисяч вакцин КПК. Кременчук теж отримає дози.
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