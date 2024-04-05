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Культура

В бібліотеці Горішніх Плавнів проходять заходи «Національного тижня читання»

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Центральна міська бібліотека продовжує брати участь у Всеукраїнській інформаційно-просвітницькій тематичній акції «Національний тиждень читання. Тиждень поезії»

21 березня в Культурному центрі міської бібліотеки здобувачі освіти ВПБГУ (гр. 7/22, 7/23) та учасники літературної студії «Слово» долучились до поетичних читань «Ріки незмінно течуть додому».

Всі розуміють важливість культури й літератури для життя та розвитку як кожної людини, так і країни в час кризи, в час війни й жорстоких випробувань. Цей тиждень читання присвячений Поезії, як камертонові наших почуттів. Дім дорогий кожному з нас. «Ріки незмінно течуть додому» — це про міцні зв’язки з батьківщиною, попри відстані. Україна — це наш спільний дім, тепло якого дає сили й жити, і боротися за перемогу.

На поетичній зустрічі поколінь свої власні твори та вірші улюблених поетів читали літератори Журавель В.М., Козуб А.І., Порфірьєва Т.С., Ринченко Л.М., Самоходська А.М., Шаульська Н.М., а також молодь Демченко М., Сандак В, Сандак С. та Крупко Г.

Для кожного українця та українки поняття «дім» набуло щемкого й навіть сакрального значення.

Дім для нас тепер про повертання і чекання, про безумовну віру в тих, хто за цей дім бореться. Дім — це світло, котре гріє, навіть, коли вас розділяють тисячі кілометрів. Дім — це чуття себе частиною чогось більшого, частиною родини. Дім — це Україна.

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Автор: Аліса Котова Джерело фото: Фейсбук-сторінка Центральної міської бібліотеки м. Горішні Плавні
Теги: бібліотека Горішні Плавні
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