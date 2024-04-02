В Україну доставили 108 тисяч вакцин КПК. Кременчук теж отримає дози

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Вакцина проти кору, паротиту та краснухи входить у перелік безоплатних вакцин згідно з Національним календарем профілактичних щеплень. Отримати вакцину діти мають у віці 12 місяців та у 6 років

В Україну доставили 108 тисяч доз вакцини проти кору, паротиту і краснухи. Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я.

— Щеплення дозволяють сформувати специфічний імунітет проти кору, паротиту та краснухи або в разі хвороби перенести її легше та уникнути таких ускладнень, як пневмонія, отит (вушна інфекція), енцефаліт (запалення мозку), паненцефаліт (захворювання головного мозку). Ліків проти кору не існує, тому вакцинація — єдиний засіб захисту проти захворювання у світі, — йдеться у повідомленні МОЗ.

Завідувачка відділення епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Кременчуцького районного відокремленого підрозділу ДУ «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Лариса Коровіна розповіла «Кременчуцькому Телеграфу», що вакцину від КПК отримає і Кременчук.

— Ми збираємося отримувати КПК наступного тижня. КПК на складі імунологічних препаратів немає. Але вони є у більш ніж достатній кількості у лікувальних закладах міста, району та області». У 2022-2023 роках у місті не реєструвалися керовані інфекції — це кір, епідемічний паротит, краснуха, правець, — розповіла Лариса Коровіна.

У 2023 р. в Україні було зареєстровано 55 випадків захворювання на кір у 13 регіонах. Хворіла 31 дитина, повідомляються на сайті МОЗ. Торік охоплення щепленнями проти кору в Україні серед дітей віком до одного року становило 92,4%.

— На рівні країни влітку 2023 року була оголошена загальнонаціональна кампанія з «наздоганяючої вакцинації» проти кору. За три місяці вакцинації дітей, які внаслідок війни, зміни місця проживання, або через інші обставини пропустили планові щеплення, вдалося вакцинувати 153 тисячі 493 дитини. Серед них перше щеплення отримали 68 тисяч 488 дітей у віці від 2 до 17 років, другу дозу вакцини отримали 85 тисяч 5 дітей віком від 7 до 17 років, — передає МОЗ.

Щеплення захищає не тільки вакциновану дитину, а й дітей, які через медичні протипоказання не мають їх, констатують у міністерстві. Вакцина КПК передбачена Національним календарем профілактичних щеплень є безоплатними, констатує Лариса Коровіна.

— Є календар профілактичних щеплень, якщо у сімейного лікаря у декларації є дитина, він слідкує за проведенням імунізації. Якщо дитина у місті, як правило, такі діти охоплені щепленнями. «Відмовників» дуже мало. Якщо дитина за кордоном, тут ситуація складніша, — розповідає лікар.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав про щеплення БЦЖ: коли загоїться місце уколу.