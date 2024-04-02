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Коштовності та іномарки дружини-фотографині. Декларація голови Полтавської облради Олександра Біленького

Сьогодні, 15:16 Переглядів: 421

З 2020 по 2022 роки Аліна Біленька стала власницею трьох іномарок

Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький подав декларацію про доходи за 2023 рік. Чиновник, окрім сина Олександра, вказав нову дружину Аліну Біленьку та пасинка Гордія Титаренка, як членів родини. 

У порівнянні з декларацією за 2022 рік, кількість цінного майна збільшилась — Олександр Біленький вказав ювелірні коштовності та ікони своєї дружини. З 2011 по 2014 роки Аліна Біленька стала власницею двох коштовних ікон, кольє з білого металу з дорогоцінним камінням, двох каблучок з діамантами з білого металу та ще двох — з дорогоцінним камінням та двома парами сережок з білого металу та з дорогоцінним камінням.

Як і у попередній рік, так і у 2023 році голова облради залишається власником 4 коштовних ікон. 

З 2020 по 2022 роки Аліна Біленька стала власницею трьох іномарок: 

  • Toyota FJ Cruiser 2010 року випуску (вказана вартість у декларації на момент купівлі транспорту  — 45 тисяч гривень)
  • Mitsubishi L200 2005 року випуску (вказана вартість у декларації на момент купівлі транспорту  — 290 тисяч гривень)
  • Toyota Camry 2022 року випуску (вказана вартість у декларації на момент купівлі транспорту  — 1 млн 180 тисяч гривень). Олександр Біленький має право користування цією машиною.

Сам голова Полтавської обласної ради володіє Jeep Wrangler 2013 року випуску з грудня 2023 року. Вказана вартість у декларації на момент купівлі транспорту  — 513 тисяч гривень. 

У 2023 році на посаді очільника облради Олександр Біленький заробив 883 тисячі гривень. Своєю чергою Аліна Біленька отримала дохід від відчуження майна загальною сумою у понад 1 млн грн, заробітну плату у комунальному підприємстві обласної ради «Полтававодоканал» — 123 тис. грн та зарплату у науково-виробничому товаристві з обмеженою відповідальністю

«Преобразовательная техника» — 43 тис. грн.

У 2023 році Олександр Біленький тримав в готівці 8 млн 200 тис. грн та 425 тисяч доларів. Аліна Біленька тримала в готівці 880 тисяч гривень. Додамо, що з соцмереж стало відомо, що Аліна Біленька (колишнє прізвище — Титаренко) — працює фотографом, проживає у Полтаві.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: Телеграм-канал Олександра Біленького
Теги: декларація Олександр БІЛЕНЬКИЙ
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