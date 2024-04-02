Коштовності та іномарки дружини-фотографині. Декларація голови Полтавської облради Олександра Біленького

Сьогодні, 15:16 Переглядів: 421

Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький подав декларацію про доходи за 2023 рік. Чиновник, окрім сина Олександра, вказав нову дружину Аліну Біленьку та пасинка Гордія Титаренка, як членів родини.

У порівнянні з декларацією за 2022 рік, кількість цінного майна збільшилась — Олександр Біленький вказав ювелірні коштовності та ікони своєї дружини. З 2011 по 2014 роки Аліна Біленька стала власницею двох коштовних ікон, кольє з білого металу з дорогоцінним камінням, двох каблучок з діамантами з білого металу та ще двох — з дорогоцінним камінням та двома парами сережок з білого металу та з дорогоцінним камінням.

Як і у попередній рік, так і у 2023 році голова облради залишається власником 4 коштовних ікон.

З 2020 по 2022 роки Аліна Біленька стала власницею трьох іномарок:

Toyota FJ Cruiser 2010 року випуску (вказана вартість у декларації на момент купівлі транспорту — 45 тисяч гривень)

Mitsubishi L200 2005 року випуску (вказана вартість у декларації на момент купівлі транспорту — 290 тисяч гривень)

Toyota Camry 2022 року випуску (вказана вартість у декларації на момент купівлі транспорту — 1 млн 180 тисяч гривень). Олександр Біленький має право користування цією машиною.

Сам голова Полтавської обласної ради володіє Jeep Wrangler 2013 року випуску з грудня 2023 року. Вказана вартість у декларації на момент купівлі транспорту — 513 тисяч гривень.

У 2023 році на посаді очільника облради Олександр Біленький заробив 883 тисячі гривень. Своєю чергою Аліна Біленька отримала дохід від відчуження майна загальною сумою у понад 1 млн грн, заробітну плату у комунальному підприємстві обласної ради «Полтававодоканал» — 123 тис. грн та зарплату у науково-виробничому товаристві з обмеженою відповідальністю

«Преобразовательная техника» — 43 тис. грн.

У 2023 році Олександр Біленький тримав в готівці 8 млн 200 тис. грн та 425 тисяч доларів. Аліна Біленька тримала в готівці 880 тисяч гривень. Додамо, що з соцмереж стало відомо, що Аліна Біленька (колишнє прізвище — Титаренко) — працює фотографом, проживає у Полтаві.