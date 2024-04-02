Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Здав родич: поліція конфіскувала нелегальний пістолет у 64-річного полтавця

Сьогодні, 14:25 Переглядів: 213

 

Йому загрожує до 7 років в'язниці

1 квітня у Полтаві поліція конфіскувала нелегальний пістолет у 64-річного чоловіка. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

О 20.30 до першого відділу (Київський район) Полтавського районного управління поліції звернувся 22-річний житель міста, який повідомив, що його родич, який проживає на вулиці Фруктовій, володіє пістолетом без необхідних документів.

Реагуючи на звернення, слідчо-оперативна група поліції провела обшук у домівці 64-річного полтавця та виявила предмет, схожий на пістолет «ТТ» разом з набоями. Поліція вилучила зброю для подальшого відправлення на експертизу, щоб підтвердити її справжність та тип.

Наразі слідчі вирішують питання про оголошення чоловіку підозри та обрання запобіжного заходу. За фактом незаконного поводження зі зброєю, поліціянти розпочали кримінальне провадження згідно з ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України, яка передбачає до 7 років позбавлення волі.

Слідство продовжує працювати над встановленням походження вилученої зброї та метою її зберігання.

Нагадаємо, що 29 березня у центрі Полтави чоловік погрожував перехожим пістолетом. Також нещодавно судили поліціянта-пенсіонера, який приставив до голови водія маршрутки пістолет та погрожував йому.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтава пістолет
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх