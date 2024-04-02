Здав родич: поліція конфіскувала нелегальний пістолет у 64-річного полтавця

Сьогодні, 14:25 Переглядів: 213

Йому загрожує до 7 років в'язниці

1 квітня у Полтаві поліція конфіскувала нелегальний пістолет у 64-річного чоловіка. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

О 20.30 до першого відділу (Київський район) Полтавського районного управління поліції звернувся 22-річний житель міста, який повідомив, що його родич, який проживає на вулиці Фруктовій, володіє пістолетом без необхідних документів.

Реагуючи на звернення, слідчо-оперативна група поліції провела обшук у домівці 64-річного полтавця та виявила предмет, схожий на пістолет «ТТ» разом з набоями. Поліція вилучила зброю для подальшого відправлення на експертизу, щоб підтвердити її справжність та тип.

Наразі слідчі вирішують питання про оголошення чоловіку підозри та обрання запобіжного заходу. За фактом незаконного поводження зі зброєю, поліціянти розпочали кримінальне провадження згідно з ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України, яка передбачає до 7 років позбавлення волі.

Слідство продовжує працювати над встановленням походження вилученої зброї та метою її зберігання.

Нагадаємо, що 29 березня у центрі Полтави чоловік погрожував перехожим пістолетом. Також нещодавно судили поліціянта-пенсіонера, який приставив до голови водія маршрутки пістолет та погрожував йому.