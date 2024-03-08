На Полтавщині поліціянт-пенсіонер приставив до голови водія маршрутки пістолет та погрожував йому

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 667 Коментарів: 1

Ветеран органів внутрішніх справ вимагав, аби керманич поїхав раніше, ніж за графіком, і не зупинявся на зупинках

На Полтавщині поліціянт-пенсіонер приставив до голови водія маршрутки пістолет та погрожував йому. Вирок ветерану органів внутрішніх справ виніс Ленінський районний суд Полтави.

Інцидент стався 17 березня 2022 близько 7.30 у Полтаві у маршрутці сполученням «Вакуленці-Центр-Половки». Перебуваючи в автобусі, обвинувачений хотів, щоб водій поїхав раніше, ніж за графіком, і неодноразово про це сказав. Керманич відмовився, відповівши, що за графіком маршрутка має їхати о 8.00. Тоді чоловік дістав з-під куртки бойовий пістолет «Макарова 9 мм», пересмикнув затвор пістолета, привівши його в бойовий стан, та приставив до голови водія, тож тому довелося їхати.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. Він пояснив, що коли вимагав у водія негайно їхати, то хотів дістати своє посвідчення учасника бойових дій, щоб пред`явити керманичу і цим показати: за фізичним станом не може самостійно дійти до кінцевої зупинки. За словами поліціянта-пенсіонера, у цей момент водій простягнув до нього руку, як він вважав, для того, щоб забрати зброю, що була у нього в оперативній кобурі під курткою. Тоді чоловік схопив руку керманича і тримав її. Зброю з кобури не діставав та водію не демонстрував.

Також обвинувачений пояснив, що пістолет йому видали 26 лютого 2022 року як ветерану органів внутрішніх справ за ініціативою Головного управління Національної поліції для патрулювання вулиць разом з дільничним офіцером для охорони громадського порядку. Цей факт підтвердив заступник начальника відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції.

Свідок, яка також знаходилася у маршрутці, розповіла, що обвинувачений почав стукати ногами по водійському сидінню та вимагати від водія, аби той почав рух. На це керманич відповів, що не може поїхати раніше 8.00, адже рух маршрутних таксі затверджений графіком. Тоді чоловік дістав пістолет з-під куртки та навів його на водія, а іншою рукою схопив керманича за руку. Тож водію довелося рушити на вимогу чоловіка, а також не зупинятись на жодній зупинці до кінцевої — «Військове містечко», як цього вимагав чоловік. На кінцевій зупинці ветеран органів внутрішніх справ вийшов та пішов в бік військової частини.

Як зазначалося в матеріалах справи, пізніше чоловіка затримали.

Суд визнав його винним у хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України) та призначив покарання — 4 роки позбавлення волі, замінивши 2 роками іспитового строку. Запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання поліціянту-пенсіонеру залишили до набрання вироком законної сили. Також з нього стягнуть в дохід держави витрати на залучення експертів Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення судово-балістичної експертизи у розмірі 1030 грн. Вирок може бути оскаржений.

*Фото ілюстративне