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Кременчук, Спорт

Кременчуцькі шахісти звітують про нові перемоги та запрошують на жіночий турнір з шахів

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 132

 

Нещодавно у Кременчуці визначили переможців півфіналу Кубка серед початківців та кваліфікаційних змагань на перший та другий розряди. Хто виборов перемогу та які найближчі плати мають шахісти читайте у матеріалі

На початку березня кременчуцькі шахісти визначали кращих у грі в шахи серед першорозрядників та другорозрядників. Також 23 шахісти з Кременчука та Глобиного зіграли сім турів в рамках Кубка серед початківців та гравців четвертого розряду. За словами директора шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимира Груздєва, змагання між початківцями були запеклими, втім, переможців визначити вдалося.

  • 1 місце у турнірі серед початківців виборов Тимофій Роговий з Кременчука.
  • 2 місце Юрій Тарасов з Глобиного.
  • 3 місце Руслан Тарасов з Глобиного.

У кваліфікаційних змаганнях вікових обмежень не було. Володимир Груздєв розповідає, грали шахісти від 8 до 50 років. За партіями на перший розряд зустрілися представники клубів Кременчука, Олександрії та Горішніх Плавнів.

 

  • 1 місце серед гравців першого розряду виборов Олексій Ставицький з Олександрії.
  • 2 місце кременчужанка Марина Сьоміна.
  • 3 місце поділили між собою Максим Поливко та Євген Любченко.

Найбільш завзятими виявилися шахісти турніру другого розряду

  

  • 1 місце достроково дісталося підопічному Артема Титинюка, тренера клубу «Каїсса» Денису Петрику.
  • 2 місце здобув В’ячеслав Морозов з Горішніх Плавнів. 
  • 3 місце виборола наймолодша учасниця турніру Христина Зозуляк з Кременчука.

А вже 9 березня шахово-шашковий клуб «Каїсса» запрошує на Турнір з шахів серед дівчат та жінок. 

«Таких турнірів ще не було, зазвичай, дівчата грають разом з хлопцями. Будуть шахістки з Олександрії, Світловодська та місцеві», — каже Володимир Груздєв.

Організатори очікують зібрати до 15 учасниць.

Нагадаємо, вихованка шахового клубу «Каїсса» Аліса Романченко посіла перше місце у Чемпіонаті Києва з класичних шахів у категорії до 16 років серед дівчат.

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: Кременчук спорт шахи Каїсса
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