Кременчуцькі шахісти звітують про нові перемоги та запрошують на жіночий турнір з шахів

Нещодавно у Кременчуці визначили переможців півфіналу Кубка серед початківців та кваліфікаційних змагань на перший та другий розряди. Хто виборов перемогу та які найближчі плати мають шахісти читайте у матеріалі
На початку березня кременчуцькі шахісти визначали кращих у грі в шахи серед першорозрядників та другорозрядників. Також 23 шахісти з Кременчука та Глобиного зіграли сім турів в рамках Кубка серед початківців та гравців четвертого розряду. За словами директора шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимира Груздєва, змагання між початківцями були запеклими, втім, переможців визначити вдалося.
У кваліфікаційних змаганнях вікових обмежень не було. Володимир Груздєв розповідає, грали шахісти від 8 до 50 років. За партіями на перший розряд зустрілися представники клубів Кременчука, Олександрії та Горішніх Плавнів.
Найбільш завзятими виявилися шахісти турніру другого розряду.
А вже 9 березня шахово-шашковий клуб «Каїсса» запрошує на Турнір з шахів серед дівчат та жінок.
Організатори очікують зібрати до 15 учасниць.
Нагадаємо, вихованка шахового клубу «Каїсса» Аліса Романченко посіла перше місце у Чемпіонаті Києва з класичних шахів у категорії до 16 років серед дівчат.
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