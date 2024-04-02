Річна зарплата керівниці апарату міського голови Кременчука Світлани Пищити зросла до понад 900 тисяч гривень

За 2023 рік на посаді керівниці апарату міського голови Кременчука Світлана Пищита заробила 925 тисяч 492 гривні. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій.
У порівнянні з 2022 роком, виплати зросли майже на 30 тисяч гривень. З 2021 року заробітна плата зросла на 135 тисяч гривень. Чиновниця тримає у готівці 400 тисяч гривень, 20 тисяч доларів та 10 тисяч євро.
Нагадаємо, Віталій Малецький задекларував понад 1,1 млн грн зарплати за 2023 рік.
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