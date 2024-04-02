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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві розшукують зниклого безвісти Сергія Онішка

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 141

 

Чоловік пішов з дому 30 березня і досі не повернувся

Поліція Полтавщини розшукує зниклого безвісти 40-річного Сергія Онішка. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Правоохоронці повідомляють, що востаннє чоловіка бачили 30 березня — він пішов з дому і не повернувся.

Прикмети зниклого: зріст 180 см, худорлявої статури. Має русяве волосся, блакитні очі. Був одягнений у чорну куртку, чорні штани, темні черевики.

Поліцейські просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування Сергія Онішка, повідомити до Полтавського районного управління поліції за телефонами: 095-510-23-48, 095-931-46-34, 099-339-45-71 або за номером 102.

Нагадаємо, минулого тижня поліція Кременчука розшукувала зниклу безвісти Аліну Іванову. Наступного дня після оголошення у розшук жінку знайшли.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Полтава розшук зниклий безвісти поліція
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