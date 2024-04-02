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Надзвичайні новини

Сказ у Решетилівці: через скаженого собаку запровадили карантин та розпочали масову вакцинацію

Сьогодні, 17:19 Переглядів: 110

До загрозливої зони віднесли 10 сіл

1 квітня у Решетилівці Полтавського району помер собака, який раніше контактував з лисицею. Як повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області, цей інцидент змусив фахівців ветеринарної медицини зібрати патологічний матеріал з місця загибелі тварини та відправили його на аналіз до Регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби у Полтавській області. Результати досліджень, отримані 2 квітня, підтвердили, що собака був хворим на сказ.

На засіданні місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної комісії у Решетилівській міськраді вирішили ввести карантинні обмеження на території Решетилівки та прилеглих сіл, оголосивши їх неблагополучними по сказу зонами.

До загрозливої зони неблагополучного пункту віднесли території сіл: Бакай, Білоконі, Ганжі, Глибока Балка, Голуби, Демидівка, Колотії, Коржі, Литвинівка, М’якеньківка, Прокопівка, Пустовари, Сені, Тури та Шрамки Решетилівської територіальної громади Полтавського району Полтавської області.

У районі, визначеному як неблагополучний пункт, ветеринари проводять безкоштовні щеплення проти сказу всіх тварин, що підлягають вакцинації.

Місцеве населення та власників домашніх улюбленців закликають не ігнорувати цю загрозу і щепити тварин, щоб запобігти подальшому поширенню небезпечного захворювання.

Нагадаємо, що 20 березня на одному з подвір'їв села Шили Новоселівської громади під Полтавою знайшли мертву лисицю з підозрою на сказ.

А 14 березня у Горішніх Плавнях виявили сказ у собаки. Також на минулому тижні ми писали про те, що скажений кіт покусав людей на Кременчуччині.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: сказ Решетилівка
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