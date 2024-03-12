Хворий на сказ кіт покусав людей на Кременчуччині

Сьогодні, 19:10 Переглядів: 152

Хворий на сказ кіт покусва двох людей у селі Омельник на Кременчуччині. Про це повідомляє начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі.

За його словами, на місці події спеціалісти провели епізоотичне обстеження, зробили відповідні аналізи. Лабораторні дослідження підтвердили захворювання кота.

Частину сіл Омельницької громади віднесли до загрозливої зони неблагополучного пункту. Це Омельник, Варакути, Гуньки, Демидівка, Запсілля, Крамаренки, Литвиненки, Пустовіти, Радочини, Степанівка, Федоренки та Яремівка. Наразі там тваринам роблять безкоштовні щеплення від сказу.

Нагадаємо, на початку лютого у Дмитрівці скажений собака покусав жінку. Також у грудні у двох громадах Полтавщини зафіксували випадки сказу у домашніх тварин. У січні у Гадяцькій громаді скажений собака кусав людей, доки його не застрелила поліція.