Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Поговоримо про Малецького. Частина друга
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Хворий на сказ кіт покусав людей на Кременчуччині

Сьогодні, 19:10 Переглядів: 152

 

На місці події працювали ветеринари, потерпілим надали допомогу

Хворий на сказ кіт покусва двох людей у селі Омельник на Кременчуччині. Про це повідомляє начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі.

За його словами, на місці події спеціалісти провели епізоотичне обстеження, зробили відповідні аналізи. Лабораторні дослідження підтвердили захворювання кота.

Частину сіл Омельницької громади віднесли до загрозливої зони неблагополучного пункту. Це Омельник, Варакути, Гуньки, Демидівка, Запсілля, Крамаренки, Литвиненки, Пустовіти, Радочини, Степанівка, Федоренки та Яремівка. Наразі там тваринам роблять безкоштовні щеплення від сказу.

Нагадаємо, на початку лютого у Дмитрівці скажений собака покусав жінку. Також у грудні у двох громадах Полтавщини зафіксували випадки сказу у домашніх тварин. У січні у Гадяцькій громаді скажений собака кусав людей, доки його не застрелила поліція. 

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: aybolit.rv.ua
Теги: Кременчуцький район Омельник кіт сказ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх