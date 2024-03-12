У ветеранів Кременчука з’явився помічник: чим допоможе та які пільги мають учасники бойових дій

Сьогодні, 19:04 Переглядів: 213

Після початку повномасштабного вторгнення та оголошення загальної мобілізації кількість ветеранів війни в Кременчуці значно збільшилася та продовжує зростати в міру надання статусу захисникам України. Точної кількості ветеранів у місті та районі назвати неможливо з огляду на закритість цих даних під час війни. Загальної цифри «Кременчуцькому Телеграфу» не назвала і директор департаменту соціального захисту населення Марина Доценко, яка лише зауважила, що їхня кількість постійно зростає.

Втім, за оцінкою Мінветеранів, після перемоги в Україні буде близько 4 мільйонів громадян, які здобули досвід бойових дій та членів сімей ветеранів війни й загиблих воїнів. Тож, зважаючи на чисельність населення Кременчука (приблизно 0,5% населення України) можна припустити, що у нашому місті буде проживати до 20 тисяч ветеранів війни та членів їхніх родин.

Усі вони потребуватимуть особливої уваги та турботи. Вже зараз держава намагається створити для ветеранів комфортні умови для переходу від військової служби до цивільного життя. Саме для цього Міністерство у справах ветеранів України, спираючись на закордонний досвід, започаткувало новий сервіс для ветеранів війни та членів їхніх сімей. У складі територіальних громад запроваджується інститут помічника ветерана.

Пілотний проєкт стартував у 4-х областях влітку минулого року, а восени до них доєдналися ще 6 регіонів, серед яких Полтавська область. Цього року цей проєкт має охопити вже всю Україну. За прогнозами Мінветеранів, протягом 2024 року в Україні буде працювати 15 тисяч помічників ветеранів.

З 1-го січня такий фахівець з’явився і в Кременчуці. До речі, наше місто стало першим на Полтавщині, де почав працювати помічник ветерана.

— Пілотний проєкт, який фінансувався з держбюджету, закінчився 31 грудня. Усі громади на Полтавщині очікують прийняття постанови Кабміну, який врегулює усі питання роботи помічників ветерана та відкриє фінансування цієї програми з держбюджету. Ми в Кременчуці вирішили не чекати й поки фінансуємо помічника ветеранів коштом міського бюджету, — пояснила Марина Доценко.

Кому та які послуги надає помічник ветерана

Завданням помічника ветерана є надання допомоги ветеранам війни в адаптуванні до мирного життя після звільнення з військової служби, а також в отримані передбачених законодавством і місцевими програмами гарантій та пільг. Він консультує з питань соціального захисту та реабілітації, працевлаштування та навчання, допомагає ветеранам в оформленні документів та реалізації їхніх прав.

За допомогою до помічника ветерана можуть звертатися учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, особи, звільненні з військової служби, які ще не встигли отримати відповідний статус, члени їх сімей, а також члени сімей загиблих захисників України.

Помічник ветерана — це окрема оплачувана посада у територіальній громаді на додаток до тих відділів у справах ветеранів, які створені в управліннях та департаментах соцзахисту. На цю посаду призначають людину, яка проходить ретельний відбір, відповідає певним вимогам, пройшла навчання та є або сама ветераном, або членом сім’ї ветерана війни. Тобто, помічник ветерана працює за принципом «рівний з рівним».

Де знайти помічника ветерана в Кременчуці

Помічник ветерана у Кременчуці поки один — це Максим Лаврик. Він приймає відвідувачів у кабінеті № 4 в приміщенні Департаменту соціального захисту населення, який знаходиться на вулиці Небесної Сотні,54.

Його робочий телефон — 0955259332.

— Я працюю разом з фахівцями відділу у справах ветеранів департаменту соціального захисту населення. Надаю допомогу ветеранам Кременчука, а за потреби готовий проконсультувати та надати послуги й ветеранів з нашого району. Двічі на тиждень буваю у шпиталі для ветеранів війни. Отже, перед тим, як приходити, краще попередньо зателефонувати та домовитися про зустріч, — розповів помічник ветерана.

Максим Лаврик повідомив, що пройшов відбір та у складі групи з 9 осіб у грудні минулого року три тижні навчався у Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», де отримав фахову підготовку.

У Полтаві перші дев’ять помічників ветеранів отримали сертифікати про навчання

Через проблеми з фінансуванням проєкту та виділенням державної субвенції для оплати праці помічників ветеранів, його колеги по навчанню поки в очікуванні працевлаштування в інших громадах області.

Ветеран допомагає ветеранам

Помічник ветерана Максим Лаврик і сам є ветераном війни. Він брав участь в проведенні АТО/ООС на Донбасі та відбиттю повномасштабного вторгнення російської армії. З 2020 по 2023 рік проходив військову службу на посаді командира відділення 81-ї аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ. За військовим званням — молодший сержант. З перших днів повномасштабної війни тримав оборону вздовж траси Київ-Житомир у Київській області, а з квітня 2022 року воював на Харківщині та Донеччині. Під Святогорськом отримав контузію, внаслідок якої був визнаний не придатним для проходження військової служби та минулого року звільнений з лав ЗСУ. Має статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

— Я сам пройшов шлях адаптації до цивільного життя після трьох років військової служби. Тож, вирішив, що зможу допомогти у цьому і своїм побратимам, — зазначив Максим Лаврик.

Він розповів, що за час своєї роботи надав вже понад півтори сотні різних видів послуг 50 ветеранам. Це насамперед консультування, яке має забезпечити комфортний перехід ветеранів від військової служби до цивільного життя. Помічник ветерана інформує побратимів про норми закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», розказує про додаткові пільги та гарантії, які забезпечуються державними, регіональними та місцевими програмами. А також консультує з питань реалізації пільг, допомагає у підготовці документів, пояснює куди звертатися, налагоджує комунікацію з різними міськими службами та надає первинну психологічну підтримку ветеранам.

— Після консультування направляю людей до ЦНАПу чи сервісного центру ПФУ, де вони здають документи для отримання відповідних пільг та гарантій. Ветерани краще розуміють що та для чого і спокійно та швидко все оформлюють, — пояснив Максим Лаврик.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» поцікавився у героя нашої нещодавньої публікації Сергія Лиходія — колишнього шеф-кухаря топових ресторанів Кременчука, який у лютому 2022 року повернувся Іспанії, щоб захищати Україну, як він оформлював пільги. Наприкінці минулого року Сергій звільнився з лав 12-ї бригади спецпризначення «Азов», а у січні цього року отримав статус учасника бойових дій (УБД).

— Я подав документи на статус учасника бойових дій у жовтні. Посвідчення УБД отримав у січні. Після цього без будь-яких проблем подав документи в пенсійний фонд і зараз очікую на пільгові виплати, - розповів Сергій Лиходій.

Лиходій повернувся з Іспанії, змінив пательню та баняки на зброю, і разом з братами пішов захищати Україну

Зазначимо, що з січня минулого року пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються виключно у грошовій формі (нарахування у лютому, а виплата у березні — ред.). Це завершило реформу щодо монетизації пільг, яка була розпочата в Україні ще у 2019 році. Тобто кошти на пільги зараз надаються не надавачам житлово-комунальних послуг, а перераховуються безпосередньо пільговикам.

Пільговикам за комуналку тепер треба сплачувати повністю, а пільги їм виплачують готівкою

Обласні та міські програми для підтримки ветеранів війни

Окрім закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», в якому передбачені оснівні пільги та гарантії ветеранам, додаткові можливості передбачені в обласних та міських програмах. Це, Комплексна програма реабілітації, інтеграції та соціального захисту Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих Полтавської області на 2023 — 2025 роки, а також Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021 — 2025 роки.

У грудні минулого року була затверджена міська комплексна програма «Ветерани Кременчука» на 2024-2026 роки, яка передбачає низку додаткових пільг та виплат для ветеранів війни та членів їхніх родин.

Це, зокрема:

одноразова щорічна матеріальна допомога ветеранам війни та членам загиблих Захисників України в розмірі від 4000 до 10000 грн залежно від статусу;

допомога членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни на виготовлення та встановлення пам’ятників у розмірі 20 000 грн;

одноразова допомога членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України у розмірі 100 000 грн на сім’ю;

надання пільг на оплату за комунальні послуги членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС та Захисників і Захисниць України ;

; відшкодування закладам вищої освіти освітніх програм для ветеранів;

оплата пільгового харчування дітей ветеранів війни у дитсадках та загальноосвітніх навчальних закладах;

додаткове фінансування на лікування та безкоштовне зубопротезування ветеранів та військовослужбовців у міських лікарнях;

додаткове харчування військовослужбовців, які лікуються у закладах охорони здоров’я Кременчука;

організація відпочинку ветеранів та фінансова підтримка діяльності їх громадських об’єднань.

Загалом, ця міська програма передбачає фінансування заходів на суми понад 49 млн грн у 2024 році, 55,6 млн грн — у 2025 році, та 62,8 млн грн — у 2026 році.

Які пільги мають учасники бойових дій

Серед ветеранів війни найбільша за чисельністю категорія — учасники бойових дій (УБД). Вони та їхні родини мають право на пільги від держави, які регламентуються Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Умовно, їх можна розділити на медичні, транспортні, освітні та пільги для членів сімей УБД.

Медичні пільги

Учасники бойових дій мають право на:

безкоштовні ліки, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення за рецептами лікарів;

першочергове безкоштовне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів) — відтепер його можна робити в усіх лікарнях, незалежно від їхньої форми власності, про відповідний пілотний проєкт 27 лютого повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль;

безкоштовне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості такого лікування;

користування після виходу на пенсію чи зміни місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

щорічне медичне обстеження і диспансеризацію;

першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергову госпіталізацію.

Пільги на комунальні послуги

75% знижка на квартплату;

75% знижка на комунальні послуги (газ, електроенергія та інші послуги);

75% знижка вартості палива, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

Варто зазначити, що площа житла, на яку надається знижка, під час розрахунків плати за опалення становить 21 кв. м опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

А для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75% знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. м на сім’ю).

Пільги на проїзд

безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування у сільській місцевості, а також залізничним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, зокрема внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

безплатний проїзд один раз на два роки (в обидва боки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, або проїзд один раз на рік (туди й назад) вказаними видами транспорту з 50% знижкою.

Інші соціальні пільги

отримання допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

право на використання чергової щорічної відпустки у зручний час;

отримання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати терміном 14 календарних днів на рік;

переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації.

Пільги на освіту

Держава забезпечує учасникам бойових дій цільову підтримку для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти коштом:

повної або часткової оплати навчання кошт ом державного та місцевих бюджетів;

ом державного та місцевих бюджетів; пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;

соціальної стипендії;

безоплатного забезпечення підручниками;

безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у закладах освіти;

безоплатного проживання в гуртожитку.

Пільги, які мають сім’ї учасників бойових дій

Передбачено пільги на оздоровлення та відпочинок дітей учасників бойових дій.

За місцем проживання сімей учасників бойових дій, їх дітям передбачені першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, а також дитячих оздоровчих таборах.

Діти учасників бойових дій мають право на переведення на бюджетну форму навчання при здобутті вищої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти на денній формі.

Діти учасників бойових дій, що навчаються на денній формі, мають право на безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках.

За умови відсутності заборгованості у студентів-дітей учасників бойових дій вони мають право на соціальну стипендію.

Інформацію про пільги, на які мають право особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни та Захисника чи Захисниці України можна подивитися на сайті Мінветеранів.

Пільги не надаються автоматично

Варто розуміти, що пільги не надаються автоматично після отримання статусу — їх потрібно оформити.

Для отримання пільг ветеранам із вже оформленим статусом потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду України. Треба подати дві заяви — про внесення особи до ЄДАРП (Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги) та про встановлення пільги.

Ці заяви можна подати до будь-якого сервісного центру ПФУ (перелік діючих сервісних центрів), або надіслати їх поштою.

Подати заяви можна також через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, або через застосунок Дія (за наявності Дія. Підпис).

Для тих, у кого виникають питання з цього приводу та кому потрібна допомога в оформленні документів, саме і створили інституцію помічника ветерана.