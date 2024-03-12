Дебати та останнє слово обвинуваченого: у Кременчуці відбулося передостаннє засідання суду над Шаблієм

Сьогодні, 19:41 Переглядів: 18

Сьогодні, 12 березня, у Крюківському районному суді відбулося передостаннє засідання у справі 20-річного Віктора Шаблія, якого обвинувачують у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули 14-річний Давид Клепач та 22-річний Іван Яскевич.

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Як повідомила кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з зали суду, це засідання розпочалося з допиту обвинуваченого Віктора Шаблія. Він підтвердив, що винен у ДТП та з усіма обвинуваченнями згоден, окрім того, що був у наркотичному сп'янінні та рухався зі швидкістю 127 км/год.

– Я нічого не заперечую, я наїхав на пішоходів. А ось зі швидкістю я не згоден. Я їхав з більшою швидкістю, ніж дозволено в місті, але не з такою, як встановили під час слідчого експерименту, – говорить Віктор.

На питання від прокурора, з якою швидкістю їхав обвинувачений, він відповів, що точно не пам'ятає, але більше ніж 60 км/год, проте менше ніж 100 км/год.

Також обвинувачений зазначив, що і наркотики взагалі ніколи в житті не вживав, оскільки займався спортом.

Тоді захисник однієї з потерпілих запитав у Віктора, чому він сказав лікарю під час забору аналізів, що вживав наркотики. На це питання обвинувачений відповів, що не казав такого. Тоді захисник запитав яким чином в аналізах Віктора опинилися канабіноїди, якщо він не вживав психотропних речовин, на що той відповів, що за два тижні до ДТП він курив кальян з друзями й можливо там щось було. Після цього Віктор зазначив, що показання лікаря та медсестри не відповідають дійсності й все було інакше, ніж вони розповіли.

– До нарколога мене привезли поліціянти. Стаканчик для забору сечі брався не з сейфа, а з верху скляної шафи та герметично запаковані вони не були, – розповів Віктор Шаблій.

Також Віктор розповів момент ДТП з його боку.

– Я рухався вулицею Республіканською, своєю смугою руху. На нерегульованому пішохідному переході в районі вагонобудівного заводу, побачив пішоходів вже під час удару та одразу натиснув на гальма та зупинився. Тоді побачив одного збитого хлопця, який лежав біля капота автомобіля, я вийшов та підійшов до нього, тоді почали підбігати люди, я викликав швидку, а людям сказав викликати поліцію. А потім я зателефонував брату, аби повідомити про те, що трапилося, – говорить Віктор.

Також він розповів, що серед пошкоджень на автомобілі бачив лише пом'ятий капот та спочатку думав, що збив лише одного пішохода.

Після розповіді Шаблій розкаявся та попросив вибачення в Ірини Яскевич та Яни Клепач – матерів загиблих хлопців. Тоді допит Віктора закінчився й оскільки всі докази були досліджені та всі свідки допитані раніше, тож діло перейшло до дебатів.

Першою виступила прокурор, вона зачитала показання свідків, характеристику Віктора Шаблія та пригадала подробиці дорожньо-транспортної пригоди, які вже згадувалися на минулих судових засіданнях. Також вона зазначила, що покази свідків, які знаходилися на момент ДТП в автомобілі між собою не узгоджені, що вказує на дружні стосунки з обвинуваченим та можливе їхнє перебування на момент ДТП під дією алкоголю. Тоді прокурор просила суд призначити обвинуваченому 10 років позбавлення волі та 8 років позбавлення права керувати транспортними засобами.

Далі виступили захисники потерпілих та потерпілі. Адвокати попросили суд призначити Віктору Шаблію 12 років позбавлення волі та 10 років позбавлення права керувати транспортними засобами. Крім того, вони попросили задовольнити цивільні позови, в яких йдеться про відшкодування близько 1 мільйона та близько 5 мільйонів гривень моральної шкоди потерпілим. А також просили знищити речові докази – одяг та взуття загиблих.

Наступним виступав захисник Віктора Шаблія. Він розпочав зі слів вибачення.

– По-перше, я хочу від себе, як від людини висловити особисте співчуття тому горю, жалю й скорботі, які мають сім'ї загиблих при даній дорожньо-транспортній пригоді. Дійсно це велика трагедія, але хочу зазначити, що горе прийшло не лише в сім'ю загиблих, але й в життя мого підзахисного. Та подія та наслідки, які відбулися за його участю, все життя не будуть його полишати й цей тягар в його серці та душі залишаться назавжди, – зазначив адвокат Скляров.

Після цього він попросив суд не визнавати, що Шаблій був в стані наркотичного сп'яніння, оскільки нібито було порушено порядок збору аналізів. Тож такі докази, на його думку, мали б визнати неналежними, а ДТП Віктор вчинив з необережності. Тож захисник просив змінити кваліфікацію злочину на ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей). Санкція цієї статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Але прокурор зазначила, що є 3 результати, які підтверджують, що в організмі обвинуваченого були канабіноїди. Крім того, захисник Шаблія просив, аби під час ухвалення вироку зарахували у термін відбування покарання час з моменту затримання під вартою. А також наполягав на тому, щоб зменшити суми відшкодування моральної шкоди потерпілим до близько 300 тисяч гривень кожній стороні.

Далі суддя Наталя Мурашова надала останнє слово Віктору Шаблію.

– Я прошу менш сурове покарання, ніж цього хочуть сторони потерпілих, – зазначив Віктор Шаблій.

Також він сказав, що розуміє те, що матері Давида Клепача та Івана Яскевича ніколи його не пробачать та не зрозуміють. Після цього розкаявся, попросив вибачення та сказав, що зробив це не спеціально.

Після цього, суддя повідомила, що виникло питання, що можливо лікар-нарколог, який збирав аналізи у Віктора, не мав для цього відповідної кваліфікації. Тож засідання, щоб оголосити вирок, перенесли на 18 березня. Тоді Наталя Мурашова зазначила, що на оголошенні вироку Віктор Шаблій може бути присутнім онлайн та завершила судове засідання.