Скільки разів за понад два роки на Полтавщині оголошували повітряну тривогу — статистика

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 243

Загалом по області повітряна тривога тривала більш як 74 дні

За понад два роки, з 24 лютого 2022 року, у Полтавській області повітряна тривога оголошувалася 1937 разів. Такі дані наводить «Офіційна карта повітряних тривог України».

Загалом від початку повномасштабного вторгнення повітряна тривога на Полтавщині тривала 74 дні, 13 годин та 45 хвилин. Середня тривалість повітряних тривог за цей час — 55 хвилин. Вибухи в області лунали 96 разів.

Лише з початку доби 12 березня в області уже 8 разів оголошувалася повітряна тривога. Загальна їх тривалість — 5 годин і 21 хвилина, а середня — 40 хвилин.

Нагадаємо, за даними статистики у 2023 році Полтавська область увійшла в десятку «найтривожніших» областей України.