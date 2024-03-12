Де у Кременчуці 13 березня не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 21:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У середу, 13 березня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- пр. Дружби, 23;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 30-42;
- вул. Університетська, 37;
- вул. Небесної Сотні, 6Г-17;
- вул. Гоголя, 1, 3;
- пров. Дмитра Тьомкіна, 1, 2, 4;
- вул. Троїцька, 2, 4;
- с. Мала Кохнівка;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 1-26;
- вул. Світанкова, 5-17;
- вул. Єгорова, 18-25;
- пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13;
- вул. Правобережна, 16-47А;
- вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21;
- вул. Правобережна, 16-47А;
- пров. Правобережний, 1А-20;
- вул. Чорних Запорожців, 12-20;
- пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17;
- вул. Східна, 2/3-14/22;
- вул. Шкільна, 1-11/9;
- вул. Дніпровська, 28;
- вул. Академіка Герасимовича, 2-46А;
- пров. Алли Горської, 1-8;
- вул. Василя Сліпака, 8-45А;
- пров. Дніпровський, 1-6;
- пров. Олександра Олеся, 13, 13/1;
- пров. Сержанта Онопченка, 21-49;
- вул. Виноградна, 1-56;
- вул. В. Івасюка, 31-86/46;
- вул. Ф. Єгорова, 2;
- пров. І. Приходька, 3-24;
- вул. І. Франка, 4-40;
- пров. Крюківський, 4-12;
- вул. Насосна, 37-100;
- пров. Насосний, 3-22;
- вул. М. Березовського, 7-45;
- пров. М. Савченка, 3-8;
- вул. Республіканська, 1-74;
- вул. Тупікова, 3-10;
- пров. К. Ушинського, 1-14;
- пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7;
- пров. Художній, 2-15;
- вул. Художня, 28-57/2;
- пров. Вагонобудівний, 2/34-22;
- вул. Космонавтів, 19/14-48/28;
- пров. І. Паторжинського, 1-12;
- вул. Різдвяна, 18Б;
- вул. Чорноморська, 1/9;
- пров. Грузинський, 11-27;
- вул. І. Миколайчука, 3, 5, 10;
- вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56;
- вул. Ліщинова, 1-46;
- вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;
- вул. Софіївська, 39А-55/35;
- вул. Чорноморська, 5-24/35;
- пров. Космонавтів, 74/11, 76/12А;
- пров. Пилипа Орлика, 4-11А;
- туп. Пилипа Орлика, 3А;
- пров. Чорноморський, 39-66;
- вул. Заводська, 1-131;
- вул. Соломії Крушельницької, 151-189;
- пр. Заводський, 7-18;
- вул. Новобудівельна, 5-15;
- пров. Одеський, 1-28;
- пр. Одеський, 2-22;
- вул. Академіка Герасимовича, 81-204;
- вул. Білецьківська, 15-66;
- вул. Гайдамацька, 46-147;
- вул. І. Чорнобаби, 4-27;
- вул. Михайлівська, 3-13;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- вул. П.Орлика, 1/24-6/21;
- вул. Пілотів, 1-44;
- вул. Сагайдачного, 8, 11, 15;
- вул. Сержанта Мельничука, 16;
- вул. Херсонська, 1-22;
- вул. Чумацький Шлях, 69-129;
- вул. Я. Мудрого, 1-32;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 1-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- пров. Михайлівський, 17-32;
- пров. П.Орлика, 7/28-38/10;
- пров. Урожайний, 3-20;
- пр. Ополченський, 6-14;
- пр. Пілотів, 4-49;
- туп. Урожайний, 1-12;
- вул. Василя Сліпака, 13, 15;
- пров. Алли Горської, 4;
- пров. Олександра Олеся, 3-43;
- пров. Сержанта Онопченка, 15, 24;
- вул. Академіка Герасимовича, 29/16;
- вул. Дніпровська, 1-28;
- пров. Дніпровський, 7-18;
- пров. Максима Рильского, 5-11;
- вул. Господарська, 1-9;
- вул. Івана Багряного, 3-21;
- вул. Льва Орнштейна, 1/7-8;
- вул. Максима Кривоноса, 41/2-53;
- пров. Шосейний, 8, 10;
- вул. Івана Багряного, 1/39;
- вул. Івана Дзюби, 3-36;
- вул. Максима Кривоноса, 26-40;
- вул. Паризька, 14/35;
- пров. Південний, 1/29-26;
- вул. Рєпіна, 1-20/26;
- пров. Ударний, 1;
- пров. Заводський, 3-8;
- пров. Лубенський, 1-9/1;
- вул. Олександра Печерського, 2-10/3;
- вул. Івана Приходька, 134-150;
- вул. Соломії Крушельницької, 1А-17;
- пров. 1-й Ливарний, 3, 5, 7, 9;
- вул. Володимира Івасюка, 1, 12А;
- вул. Ливарна, 1А-10;
- пров. Ливарний, 3-26;
- туп. Ливарний, 1-9;
- пров. Літописний, 1-14;
- вул. Макаренка, 40-103/4;
- пров. Мирний, 3, 4, 5;
- вул. Капітана Трусова, 39-46;
- вул. Квітки Цісик, 5/48-15;
- вул. Майора Пугача, 13-50/11;
- просп. Свободи, 62-100;
- вул. Софії Русової, 9-72А;
- вул. Озерна, 14/7, 21/5;
- туп. Садківський, 20Б;
- пров. Лютневий, 1-23;
- вул. Бориса Чичибабіна, 1-65;
- просп. Полтавський, 221-241;
- пров. Братів Майбородів, 2-5;
- пров. Василя Барки, 9-24;
- пров. Гостомельський, 2-24;
- вул. Козацька, 19-46;
- просп. Лесі Українки, 6, 119;
- вул. Зарічна, 6, 12, 16;
- вул. Кагамлицька, 21/22-66;
- вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8;
- пров. Північний, 1А-26;
- пров. Робітничий, 25, 26/10, 27;
- пров. Сиваський, 4-30/4;
- пров. Токарний, 19А, 24, 26/14;
- пров. Вишневий, 14-25/20;
- вул. Зарічна, 24;
- вул. Кагамлицька, 67-81;
- вул. Сержанта Мельничука, 203, 205, 205А, 207;
- пров. Кузьми Дерев’янка, 1-20;
- пров. Медовий, 1А-13;
- вул. 29 Вересня, 24;
- вул. Небесної Сотні, 36/38, 39;
- вул. Небесної Сотні;
- вул. Троїцька;
- пров. Вагонобудівний, 2А;
- пров. Дмитра Вишневецького, 20А;
- вул. Космонавтів, 1А-36/17;
- пров. Лисенка, 1-16;
- вул. Ліщинова, 17-23;
- пров. Курчанівський, 1-24;
- вул. Різдвяна, 18-45;
- вул. Чорноморська, 1-4;
- вул. Василя Сліпака, 54-91;
- вул. Віталія Базилевського, 20-32;
- вул. Олександрійська, 10-23;
- вул. Івана Приходька, 104-135;
- пр. Тупиковий, 1-7;
- пров. Івана Приходька, 110;
- вул. Чайковського;
- вул. Кавалерійська, 1/56-11А;
- вул. Олександрійська, 28-89;
- пров. Транспортний, 1-28;
- пров. Шкільний, 18/5.
З 6.00 до 18.00
- вул. Київська, 56-62;
- вул. Тараса Бульби, 12;
- вул. Київська, 58, 60, 62.
З 9.00 до 19.00
З 8.00 до 19.00
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