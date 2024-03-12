Де у Кременчуці 13 березня не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 13 березня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 пр. Дружби, 23;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 30-42;

вул. Університетська, 37;

вул. Небесної Сотні, 6Г-17;

вул. Гоголя, 1, 3;

пров. Дмитра Тьомкіна, 1, 2, 4;

вул. Троїцька, 2, 4;

с. Мала Кохнівка;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 1-26;

вул. Світанкова, 5-17;

вул. Єгорова, 18-25;

пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13;

вул. Правобережна, 16-47А;

вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21;

вул. Правобережна, 16-47А;

пров. Правобережний, 1А-20;

вул. Чорних Запорожців, 12-20;

пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17;

вул. Східна, 2/3-14/22;

вул. Шкільна, 1-11/9;

вул. Дніпровська, 28;

вул. Академіка Герасимовича, 2-46А;

пров. Алли Горської, 1-8;

вул. Василя Сліпака, 8-45А;

пров. Дніпровський, 1-6;

пров. Олександра Олеся, 13, 13/1;

пров. Сержанта Онопченка, 21-49;

вул. Виноградна, 1-56;

вул. В. Івасюка, 31-86/46;

вул. Ф. Єгорова, 2;

пров. І. Приходька, 3-24;

вул. І. Франка, 4-40;

пров. Крюківський, 4-12;

вул. Насосна, 37-100;

пров. Насосний, 3-22;

вул. М. Березовського, 7-45;

пров. М. Савченка, 3-8;

вул. Республіканська, 1-74;

вул. Тупікова, 3-10;

пров. К. Ушинського, 1-14;

пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7;

пров. Художній, 2-15;

вул. Художня, 28-57/2;

пров. Вагонобудівний, 2/34-22;

вул. Космонавтів, 19/14-48/28;

пров. І. Паторжинського, 1-12;

вул. Різдвяна, 18Б;

вул. Чорноморська, 1/9;

пров. Грузинський, 11-27;

вул. І. Миколайчука, 3, 5, 10;

вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56;

вул. Ліщинова, 1-46;

вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;

вул. Софіївська, 39А-55/35;

вул. Чорноморська, 5-24/35;

пров. Космонавтів, 74/11, 76/12А;

пров. Пилипа Орлика, 4-11А;

туп. Пилипа Орлика, 3А;

пров. Чорноморський, 39-66;

вул. Заводська, 1-131;

вул. Соломії Крушельницької, 151-189;

пр. Заводський, 7-18;

вул. Новобудівельна, 5-15;

пров. Одеський, 1-28;

пр. Одеський, 2-22;

вул. Академіка Герасимовича, 81-204;

вул. Білецьківська, 15-66;

вул. Гайдамацька, 46-147;

вул. І. Чорнобаби, 4-27;

вул. Михайлівська, 3-13;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

вул. П.Орлика, 1/24-6/21;

вул. Пілотів, 1-44;

вул. Сагайдачного, 8, 11, 15;

вул. Сержанта Мельничука, 16;

вул. Херсонська, 1-22;

вул. Чумацький Шлях, 69-129;

вул. Я. Мудрого, 1-32;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 1-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

пров. Михайлівський, 17-32;

пров. П.Орлика, 7/28-38/10;

пров. Урожайний, 3-20;

пр. Ополченський, 6-14;

пр. Пілотів, 4-49;

туп. Урожайний, 1-12;

вул. Василя Сліпака, 13, 15;

пров. Алли Горської, 4;

пров. Олександра Олеся, 3-43;

пров. Сержанта Онопченка, 15, 24;

вул. Академіка Герасимовича, 29/16;

вул. Дніпровська, 1-28;

пров. Дніпровський, 7-18;

пров. Максима Рильского, 5-11;

вул. Господарська, 1-9;

вул. Івана Багряного, 3-21;

вул. Льва Орнштейна, 1/7-8;

вул. Максима Кривоноса, 41/2-53;

пров. Шосейний, 8, 10;

вул. Івана Багряного, 1/39;

вул. Івана Дзюби, 3-36;

вул. Максима Кривоноса, 26-40;

вул. Паризька, 14/35;

пров. Південний, 1/29-26;

вул. Рєпіна, 1-20/26;

пров. Ударний, 1;

пров. Заводський, 3-8;

пров. Лубенський, 1-9/1;

вул. Олександра Печерського, 2-10/3;

вул. Івана Приходька, 134-150;

вул. Соломії Крушельницької, 1А-17;

пров. 1-й Ливарний, 3, 5, 7, 9;

вул. Володимира Івасюка, 1, 12А;

вул. Ливарна, 1А-10;

пров. Ливарний, 3-26;

туп. Ливарний, 1-9;

пров. Літописний, 1-14;

вул. Макаренка, 40-103/4;

пров. Мирний, 3, 4, 5;

вул. Капітана Трусова, 39-46;

вул. Квітки Цісик, 5/48-15;

вул. Майора Пугача, 13-50/11;

просп. Свободи, 62-100;

вул. Софії Русової, 9-72А;

вул. Озерна, 14/7, 21/5;

туп. Садківський, 20Б;

пров. Лютневий, 1-23;

вул. Бориса Чичибабіна, 1-65;

просп. Полтавський, 221-241;

пров. Братів Майбородів, 2-5;

пров. Василя Барки, 9-24;

пров. Гостомельський, 2-24;

вул. Козацька, 19-46;

просп. Лесі Українки, 6, 119;

вул. Зарічна, 6, 12, 16;

вул. Кагамлицька, 21/22-66;

вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8;

пров. Північний, 1А-26;

пров. Робітничий, 25, 26/10, 27;

пров. Сиваський, 4-30/4;

пров. Токарний, 19А, 24, 26/14;

пров. Вишневий, 14-25/20;

вул. Зарічна, 24;

вул. Кагамлицька, 67-81;

вул. Сержанта Мельничука, 203, 205, 205А, 207;

пров. Кузьми Дерев’янка, 1-20;

пров. Медовий, 1А-13;

вул. 29 Вересня, 24;

вул. Небесної Сотні, 36/38, 39;

вул. Небесної Сотні;

вул. Троїцька;

пров. Вагонобудівний, 2А;

пров. Дмитра Вишневецького, 20А;

вул. Космонавтів, 1А-36/17;

пров. Лисенка, 1-16;

вул. Ліщинова, 17-23;

пров. Курчанівський, 1-24;

вул. Різдвяна, 18-45;

вул. Чорноморська, 1-4;

вул. Василя Сліпака, 54-91;

вул. Віталія Базилевського, 20-32;

вул. Олександрійська, 10-23;

вул. Івана Приходька, 104-135;

пр. Тупиковий, 1-7;

пров. Івана Приходька, 110;

вул. Чайковського;

вул. Кавалерійська, 1/56-11А;

вул. Олександрійська, 28-89;

пров. Транспортний, 1-28;

пров. Шкільний, 18/5. З 6.00 до 18.00 вул. Київська, 56-62;

вул. Тараса Бульби, 12;

вул. Київська, 58, 60, 62. З 9.00 до 19.00 вул. Проліскова, 9. З 8.00 до 19.00 с. Потоки;

с. Соснівка.

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