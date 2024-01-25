Суд над Шаблієм: допитали лікарку, яка вранці після ДТП проводила огляд обвинуваченого

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Сьогодні, 25 січня, у Крюківському районному суді відбулося чергове засідання у справі 20-річного Віктора Шаблія, якого обвинувачують у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули 14-річний Давид Клепач та 22-річний Іван Яскевич.

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Як повідомила кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з зали суду, на цьому судовому засіданні допитали ще одного свідка — лікарку відділення Екстреної медичної допомоги лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».

Оскільки захисник мами загиблого Івана Яскевича і на минулому судовому засіданні не зміг бути фізично присутнім, він приєднався до засідання онлайн. Далі розпочався допит свідка.

За словами свідка, точної дати вона не пам’ятає, але пригадала, що це було влітку 2023 року. Близько 6.00 до відділення лікарні працівники поліції привезли на огляд Віктора Шаблія. Жінка розповіла, що тоді вона провела огляд та зробила рентген.

— На момент обстеження тілесних ушкоджень підсудний не мав, — зазначила лікарка.

Тоді свідок розповіла, що також зробили забір крові в обвинуваченого, його виконала медсестра під наглядом лікарки, а потім шприц з кров’ю забрали співробітники поліції.

На уточнюючі питання свідок відповіла, що на момент огляду Віктор Шаблій був у свідомості та поводився спокійно.

Далі захисник Віктора Шаблія продовжив ставити лікарці уточнюючі запитання, під час яких виявилося, що вона того дня підписала протокол та була понятою. Крім того, захисник поставив лікарці ще кілька уточнюючих запитань, відповідей на які вона не мала. За словами судді, адвокат Шаблія тиснув на свідка.

Останнім запитанням було: «Чи відповідають дійсності слова зазначені у протоколі до дій, які відбувалися на огляді?». На це питання свідок відповіла: «Так».

Після цього прокурор клопотала про появу на допит ще одного свідка. Тоді суддя відійшла до нарадчої кімнати, а після повернення задовольнила клопотання прокурора й завершила судове засідання.

Наступне засідання суду відбудеться 8 лютого о 13.00.